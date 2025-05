¿Por qué las hipotecas fijas ganan terreno con la caída del euríbor?

El euríbor, principal indicador que se usa para calcular el interés de las hipotecas variables, ha protagonizado un espectacular desplome durante el último año. En abril de 2024, su registro publicado en el Boletín Oficial del Estado era del 3,703%. Pero 12 meses después, su último valor oficial es sensiblemente inferior: 2,143%.

Ante este hundimiento, lo lógico habría sido ver un importante incremento en los préstamos hipotecarios contratados a tipo variable, dado que son los que se benefician de la caída del euríbor. Sin embargo, se ha dado la situación contraria: las hipotecas fijas han ganado peso respecto al resto de modalidades (variable y mixta). ¿A qué se debe esta aparente paradoja? Según los analistas del comparador financiero HelpMyCash.com, las rebajas llevadas a cabo por los bancos y la seguridad que proporcionan estos productos son las dos razones más probables.

El tipo fijo consolida su hegemonía

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) corroboran el aumento de la popularidad de las hipotecas fijas. En abril del año pasado, solo el 51,9% de los préstamos para vivienda inscritos en el Registro de la Propiedad tenían un tipo fijo. Sin embargo, ese porcentaje se incrementó progresivamente con el paso de los meses, coincidiendo con el desplome del euríbor.

Así, según el INE, las hipotecas fijas inscritas en febrero de 2025 (último período registrado por el INE) representaron un 64,6% respecto al total, mientras que el resto (un 35,4%) contaban con un tipo variable o mixto. El analista hipotecario de HelpMyCash, Miquel Riera, señala que se trata del mayor porcentaje registrado por esta modalidad desde el mes de febrero de 2023.

Guerra de precios en el sector

Ahora bien, el incremento en la contratación de hipotecas a tipo fijo no ha coincidido únicamente con el desplome del euríbor. Según Riera, de hecho, este indicador se ha hundido durante el último año por una circunstancia muy evidente: los recortes de tipos del Banco Central Europeo. “Desde julio de 2023”, explica, “este organismo ha reducido su interés principal de refinanciación del 4,5% al 2,40%, que es el que se aplica a las entidades que le piden dinero prestado”.

Como los bancos se han podido financiar a un menor precio, también han trasladado esa rebaja al interés de muchos de sus productos; incluidas las hipotecas fijas. Según los datos que maneja HelpMyCash, el interés medio de los préstamos hipotecarios a tipo fijo ha caído del 3,15% de abril de 2024 al 2,65% del mismo mes de 2025, lo que se ha interpretado como una guerra comercial dentro del sector para captar clientes.

Y esa es, a juicio del analista del comparador, Miquel Riera, una de las razones que explican por qué se contratan más hipotecas fijas. Los préstamos hipotecarios a tipo variable tienen un interés medio de euríbor más 0,60%; aproximadamente. “Ahora que este índice cotiza al 2,143%, su precio es algo más elevado (2,743%) que el de las ofertas a tipo fijo”, señala.

Estabilidad ante posibles subidas del euríbor

Riera, además, apunta a otra causa que puede estar empujando a los compradores de vivienda a decantarse por los tipos fijos: la experiencia reciente. Entre 2016 y 2021, los hipotecados a tipo variable eran los que pagaban unas cuotas más baratas, dado que el euríbor se situaba por debajo del 0%. Sin embargo, debido a la inflación provocada por la Guerra de Ucrania, el Banco Central Europeo se vio obligado a aumentar sus tipos, lo que derivó en una escalada del indicador hipotecario.

El euríbor, antes en mínimos históricos, pisó terreno positivo en abril de 2022, superó el 2,5% en octubre de ese mismo año y alcanzó un pico del 4,16% en octubre de 2023. Por culpa de esta subida, las cuotas de las hipotecas variables llegaron a encarecerse en una media de 250 euros al mes; unos 3.000 euros al año.

La situación actual es la contraria, ya que este índice tiende a la baja desde hace más de un año. No obstante, el analista de HelpMyCash cree que muchos compradores de vivienda temen que pueda repetirse la historia en el futuro y que, en consecuencia, optan por contratar una hipoteca fija para financiar la operación, con la que podrán pagar una cuota estable pase lo que pase con el euríbor.

Hipoteca fija o variable: ¿qué es mejor?

Riera, eso sí, matiza que no existe una modalidad mejor que la otra sobre el papel, ya que todo dependerá de cómo evolucione el euríbor a lo largo de la vida de la hipoteca: “Si este se mantiene bajo, haber elegido un tipo variable habrá sido una mejor decisión. Y si cotiza en niveles relativamente elevados, saldrán ganando aquellos que se decantan ahora por un tipo fijo”.

Pero como no se puede saber cómo evolucionará el euríbor a lo largo de los 20 o 30 años que dura la vida de una hipoteca, el analista de HelpMyCash recomienda que cada persona tome la decisión basándose en su tolerancia al riesgo. Así, considera que “un tipo fijo es aconsejable para clientes que valoran más la estabilidad”, que “uno variable puede ser conveniente si se quiere correr un mayor riesgo a cambio de pagar una cuota más baja” (y se pueden asumir subidas) y que “un interés mixto puede venir bien a los que quieren pagar una mensualidad estable y reducida durante los primeros años”.