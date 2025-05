Repara tu Deuda Abogados cancela 103.553 € en Molina de Segura (Murcia) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada sufrió la pérdida de su trabajo, un divorcio y la ejecución de su vivienda Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Molina de Segura (Murcia). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer ha logrado la cancelación de su deuda de 103.553 euros tras haber dictado el juez la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación que tuvo para cubrir gastos tras su divorcio. A este hecho se le añadió la pérdida de su trabajo, lo que conllevó la necesidad de requerimiento de nuevos créditos. Además, durante un tiempo en el que fue autónoma de una cooperativa, se generaron también varios impagos. Toda esta situación provocó que no pudiera asumir su hipoteca y la vivienda fuera ejecutada por el banco. Igualmente, le quedó un remanente que no pudo asumir”.

Tal como señalan los profesionales de Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en el año 2015. Se trata de un mecanismo previsto para que las personas en estado de insolvencia actual o próxima no tengan que asumir de por vida deudas a las que no pueden hacer frente”.

Después de casi 10 años, puede decirse que se trata de una herramienta que ya es conocida por la mayoría de la ciudadanía. El hecho de que se hayan difundido los casos y que muchos exonerados decidan contar su testimonio a otras personas ha ayudado enormemente en el objetivo de su implantación en la sociedad.

La tarea de Repara tu Deuda Abogados ha sido de gran valor desde sus principios para muchos particulares y autónomos en situaciones desesperadas que no sabían dónde acudir para salir del estrés financiero y emocional en el que se encontraban. Hasta la fecha, hay que decir que el despacho ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Esta legislación ampara a particulares y autónomos al eximirles del pago de sus deudas si cumplen una serie de requisitos previos. En líneas generales, hay que actuar de buena fe durante todo el tiempo que dura el proceso, encontrarse en insolvencia actual o próxima y no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.