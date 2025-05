Los diseños con propósito de My TostaRica creados por La Casa de Carlota

La creatividad puede ser una herramienta transformadora cuando se combina con propósito. En este marco, las galletas personalizadas My TostaRica de Cuétara adquieren un valor que va más allá de lo decorativo, convirtiéndose en una forma de expresión emocional y compromiso con la diversidad.

Esta propuesta se alinea con la labor de La Casa de Carlota, el primer estudio de diseño del mundo que integra en su equipo a creativos con discapacidad intelectual. Una colaboración que une diseño y valores, dando lugar a una experiencia con significado social y auténtico.

Una nueva visión del mundo que nace de la combinación de talentos diferentes y, a la vez, profundamente complementarios, que invita a la innovación, la interacción y a cuestionar los pensamientos más lineales.

Diseño con propósito: creatividad que transforma Los estuches de My TostaRica son mucho más que un envase: son una invitación a descubrir un universo donde el diseño se une con los valores. Gran parte de los diseños que los decoran son obra de La Casa de Carlota, un estudio de diseño único en el mundo que integra en su equipo a personas con síndrome de Down, autismo y otras discapacidades intelectuales.

Esta colaboración da lugar a colecciones temáticas, donde cada estuche cuenta con un diseño original, auténtico y profundamente humano. En su interior, 60 galletas personalizadas —cada una ilustrada con una foto o dibujo único— convierten el momento de abrir la caja en una experiencia interactiva y creativa, en la que se suman nuevas miradas, más mentes y más formas de entender el mundo.

Una nueva mirada Entre los diseños más especiales de My TostaRica se encuentran el estuche A... de Amor; F... de Florecer, inspirado en la primavera; Imagina... en Color, con frases significativas; M... de Magia, una edición especial pensada para Navidad; y las latas Mil Maneras de Amar y My TostaRica. Todos ellos han sido creados por La Casa de Carlota.

Cada estuche temático es, además, un regalo perfecto para sorprender: una forma diferente de decir “te quiero”, de celebrar lo auténtico y de compartir algo único con los demás. Porque cuando se combinan talentos distintos, pero complementarios, el resultado no solo es visualmente hermoso, sino también socialmente transformador y profundamente inolvidable.