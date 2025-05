Yolanda, libre de una deuda de 200.000 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad

"Hoy vuelvo a respirar", dice Yolanda con una sonrisa. Después de años de angustia, llamadas de acreedores y noches sin dormir, esta vecina logró lo que parecía imposible: el juzgado le ha perdonado una deuda de 200.000 euros. ¿La clave? La Ley de la Segunda Oportunidad, un recurso legal aún poco conocido que puede cambiar vidas.

Gracias a la empresa especializada Eliminamos Tu Deuda, Yolanda ha recuperado su tranquilidad y su dignidad. En la imagen que acompaña esta noticia, aparece junto a Sergi Beitia, economista, administrador concursal y CEO de la compañía, con una sonrisa que lo dice todo: lo han conseguido juntos.

Una ley que da esperanza La Ley de la Segunda Oportunidad, en vigor en España desde 2015, permite que particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus deudas puedan liberarse de ellas total o parcialmente, tras demostrar que han actuado de buena fe. Esta legislación busca dar una nueva oportunidad a quienes han caído en una espiral financiera sin salida.

“El problema no es deber dinero, el problema es no ver la salida”, explica Sergi Beitia, que lleva desde que se aprobó esta ley ayudando a personas de toda España a comenzar de nuevo. “Detrás de cada deuda hay una historia, una familia, una persona que merece ser escuchada”, añade.

Más de 5.000 casos en toda España Eliminamos Tu Deuda se ha consolidado como la empresa referente en procesos de Ley de la Segunda Oportunidad, con más de 5.000 clientes satisfechos y un enfoque centrado en el trato humano y cercano.

Con una red de 19 oficinas repartidas por toda España, su equipo de abogados, economistas y asesores acompaña a cada persona en todo el proceso. Ofrecen un estudio de caso gratuito y asesoramiento claro desde el primer momento. “No cobramos nada si no vemos que realmente hay una solución viable”, afirma Beitia.

Una sonrisa que vale más que 200.000 euros Yolanda, que ahora puede mirar al futuro con ilusión, no duda en recomendar a quienes se sientan atrapados por las deudas que busquen ayuda: “Pensé que no tenía salida, y hoy, gracias a esta ley y a las personas que me han acompañado, vuelvo a vivir”.

Contacto

Web: www.eliminamostudeuda.com

Oficinas en toda España

La Ley de la Segunda Oportunidad existe, funciona y puede cambiar tu vida. Yolanda es prueba de ello.

Foto: Yolanda y Sergi Beitia, CEO de Eliminamos Tu Deuda, tras la resolución favorable del juzgado.