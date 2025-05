Los costes de ajuste para hogares con tarifa regulada suben un 28% tras el apagón de abril

El apagón del pasado 28 de abril no solo dejó sin suministro eléctrico a millones de españoles durante horas, sino que sus consecuencias económicas siguen agravándose, especialmente para los usuarios con tarifa regulada (PVPC). En apenas una semana, el coste de los servicios de ajuste del sistema eléctrico, que garantizan la estabilidad de la red en tiempo real, se han disparado, alcanzando niveles récord.



Para entender el alcance de este incremento, el pasado 1 de mayo los servicios de ajuste alcanzaron un máximo histórico de 50,26 €/MWh, un 217 % por encima del promedio registrado en 2024. Además, en lo que va de 2025, el coste medio de estos servicios se sitúa en 20,35 €/MWh, lo que representa un aumento del 28 % respecto al año anterior y un 340 % más en comparación con 2021. Para un hogar medio de tres personas (con un consumo anual de 2.700 kWh), esto representa un coste anual de 69,81 euros al año, frente a los 15,85 euros que se pagaban hace cuatro años. Es decir, lo que antes era apenas perceptible en la factura, hoy equivale a una mensualidad completa.

“Esta subida se debe a que el apagón obligó a Red Eléctrica a activar de forma inmediata y excepcional sus mecanismos de emergencia para recuperar y estabilizar el sistema eléctrico. Esto supuso recurrir a centrales de respaldo y medidas técnicas fuera del mercado habitual, con un coste muy superior al normal. Este incremento se ha trasladado directamente a la tarifa regulada (PVPC), donde el peso de los servicios de ajuste se ha multiplicado durante varios días, elevando el precio final de la electricidad para los consumidores”, asegura Danny Salazar, Director General de Hello Watt.

Los servicios de ajuste son mecanismos que utiliza Red Eléctrica, la compañía responsable de operar, supervisar y mantener el sistema eléctrico español, para mantener diariamente el equilibrio de la electricidad que se produce con la que se consume y reaccionar rápidamente a desajustes, como caídas repentinas de viento o picos de consumo, con el cometido de evitar precisamente los apagones. A medida que aumenta el uso de las energías renovables, que por su naturaleza no ofrecen estabilidad, la importancia de estos servicios de ajuste es aún mayor.

Tarifas fijas: una opción frente a la inestabilidad del mercado

