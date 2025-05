CIM UPC organiza su 'Jornada METAL 3D, nuevos equipos, nuevas capacidades'

Tendrá lugar el jueves 29 de mayo, de 9:15h a 13:30h, en la sede social de la Fundación (c/ LLorens i Artigas 12). Sala de actos de la Facultad de Matemáticas y Estadística UPC Con la consolidación de la impresión 3D de plásticos en la industria, el metal emerge como la nueva frontera de la fabricación aditiva. CIM UPC facilita esta transición tecnológica con tecnología propia, permitiendo a las PYMES liderar un cambio de paradigma productivo. En dicha jornada, presentará sus nuevos y potentes equipos de impresión 3D, que utilizan las tecnologías WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), LW-DED (Laser Wire Directed Energy Deposition) y LPBF (Laser Powder Bed Fusion), impulsando, una vez más, la frontera de la fabricación, la impresión 3D de metal y transformando la visión en realidad, capa a capa, con la fuerza y la precisión que el futuro exige. Además, destacados expertos y empresas compartirán su visión estratégica, experiencia y casos reales de aplicación.

La Fundació Centre CIM, también conocida como CIM UPC, entidad perteneciente a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), organiza su 'Jornada Metal 3D, nuevos equipos, nuevas capacidades' donde presentará sus nuevos y potentes equipos que marcarán el futuro del Sector.

El evento tendrá lugar el día 29 de mayo, de 9:15h a 13:30h, en la sede social de la Fundación (c/ Llorens i Artigas 12). Sala de actos de la Facultad de Matemáticas y Estadística UPC.

Actualmente, la impresión 3D en el metal está transformando la industria y abriendo nuevas oportunidades a las PYMES. CIM UPC lidera y avanza en el campo de la fabricación mediante la tecnología de impresión 3D de metal, destacando por convertir ideas y diseños complejos en objetos reales con altos niveles de resistencia y precisión, anticipando y satisfaciendo las demandas futuras de la industria.

Durante esta jornada, se contará con la participación de profesionales destacados y expertos clave del sector, que compartirán su visión estratégica, experiencia y casos reales de aplicación de innovadoras tecnologías como WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), LW-DED (Laser Wire Directed Energy Deposition) y LPBF (Laser Powder Bed Fusion).

Por otro lado, se contará con la presencia de empresas líderes MELTIO y SAMYLABS, que presentarán sus soluciones en manufactura aditiva con tecnologías DED Y LPBF, respectivamente.

Concretamente, para esta Jornada, la agenda prevista es la siguiente:

9:15 - 9:30 Acreditaciones

9:30 - 9:45 Bienvenida. Dr. José María Cabrera (Director General, CIM UPC).

Vicerrector de Transferencia, UPC

9:45 - 10:15 "La impresión 3D de metal, nueva frontera para las PYMEs". Dr. Felip Fenollosa (Director de I+D+i, CIM UPC).

10:15 - 10:45 "WAAM, la soldadura al arco transformada en Impresión 3D". Miguel Grande (Investigador de I+D+i, CIM UPC).

10:45 - 11:15 Presentación de MELTIO: "Manufactura aditiva por DED"

11:15 - 11:30 Coffee Break

11:30 - 12:00 Casos de éxito en fabricación aditiva con la tecnología DED de láser azul. Dr. Pere Barriobero (Investigador de I+D+i, CIM UPC).

12:00 - 12:30 Presentación de SAMYLABS: "Facilitando el acceso a tecnologías LPBF en metal"

12:30 - 13:00 "Sistemas semidirectos de impresión 3D de metal: oportunidades y ejemplos". Laura Calvo (Directora de Proyectos, CIM UPC)

13:00 - 13:30 Visita a las instalaciones de CIM UPC.

13:30 Aperitivo y sesión de networking.

Con la consolidación de la impresión 3D de plásticos en la industria, el metal emerge como la nueva frontera de la fabricación aditiva. CIM UPC ha realizado recientemente una importante inversión en sus instalaciones y equipos, con objeto de facilitar esta transición tecnológica, permitiendo a las PYMES liderar un cambio de paradigma productivo, creando productos de alto valor y eliminando las barreras de acceso (la tecnología actualmente está caracterizada por equipos de alto coste y nichos de mercado cerrados).

La impresión 3D de metal utiliza hilos o polvos metálicos que se funden por arco eléctrico, láser o haz de electrones para construir objetos capa por capa. Es una tecnología avanzada utilizada en diversas industrias para crear piezas metálicas complejas y personalizadas con alta precisión. En este sentido, el centro ofrece en la actualidad investigación y transferencia tecnológica avanzada en diversos métodos de impresión 3D de metal. Estos son:

• Fabricación de piezas en verde (barreja de metal y binder) : Desde el uso de pastas (DIW), filamentos o pellets (FFF) hasta la proyección de aglutinante, con procesos posteriores de eliminación del aglutinante y consolidación a alta temperatura.

• Tecnologías de Depósito de Energía Dirigida (DED): Incluyendo el arco eléctrico (WAAM) y el láser (LW-DED), con un impacto creciente en el sector industrial.

• Tecnologías directas de fusión en lecho de polvo (PBF).

"Impulsamos la frontera de la fabricación, la impresión 3D de metal transformando la visión en realidad, capa a capa, con la fuerza y la precisión que el futuro exige, desarrollando tecnología propia, declara su Director General, Dr. José María Cabrera".

La fabricación aditiva con metales, un territorio lleno de posibilidades, aunque con grandes desafíos

La fabricación aditiva con metales abre un territorio lleno de posibilidades transformadoras para la industria y la sociedad. En los últimos años, se ha revelado como una herramienta clave para abordar desafíos cruciales:

• Sostenibilidad: Creación de materiales, procesos y productos industriales con menor huella de carbono, utilizando recursos reciclados e impulsando la reparación y la remanufactura para una economía circular.

• Transición energética: Generación de componentes metálicos avanzados para la movilidad eléctrica, catalizadores y tecnología del hidrógeno, aprovechando geometrías complejas posibles gracias a la impresión 3D.

• Reducción de emisiones: Aligeramiento de componentes de transporte mediante diseño e ingeniería avanzados (optimización topológica y computacional), materializados con geometrías ultra ligeras solo factibles con impresión 3D.

• Integración industrial: Complementación de los métodos de fabricación tradicionales (mecanizado y fundición) con la fabricación aditiva para aumentar la funcionalidad de los productos, generando alto valor añadido y nuevos mercados.

• Nuevos modelos de negocio: Impulso de la personalización y flujos de datos 100% digitales (desde el diseño hasta la producción) en sectores como la salud, biomedicina, aeroespacial, automoción, construcción y muchos otros.

Para alcanzar estos objetivos, y generar piezas metálicas complejas y personalizadas con alta precisión, CIM UPC aporta:

• Conocimiento experto en Fabricación Aditiva metálica: "Dominamos todas las tecnologías (ISO/ASTM 52900) y sabemos priorizarlas según la aplicación – afirma el Director General de CIM UPC -".

• Infraestructura tecnológica avanzada y personalizada: "Renovamos constantemente nuestros recursos, incluso generando equipamiento propio para adaptar la fabricación aditiva a las necesidades funcionales de los productos – comenta el Dr. Cabrera-. Actuamos como prescriptores tecnológicos y conectamos fabricantes, desarrolladores, centros de investigación, usuarios y administraciones para impulsar la innovación".

• Capacidades integrales de ensayo y validación: "Dentro de la UPC, disponemos de recursos para caracterizar y probar exhaustivamente los componentes metálicos fabricados aditivamente, - finaliza el Dr. Cabrera - garantizando que el material y el proceso de alta temperatura permitan obtener las características deseadas. La actividad de esta línea de investigación se centra en: a) resolver retos empresariales: Identificamos e implementamos la solución de fabricación aditiva metálica más adecuada para cada necesidad. b) Innovar en la impresión 3D de metal: Investigamos y desarrollamos nuevos materiales, procesos de impresión y metodologías de caracterización y validación de componentes. c) Democratizar el acceso a la tecnología: Facilitamos la exploración y el uso de la impresión 3D de metal a través de un espacio de demostración abierto".

Sobre CIM UPC

Liderando la impresión 3D, CIM UPC tiene como misión transferir conocimientos de ingeniería y de gestión de la tecnología, así como facilitar herramientas a las empresas y a los profesionales para que puedan crear y mejorar sus productos y procesos de fabricación. Comprometido con la sociedad y la industria, CIM UPC sirve a su entorno haciendo progresar la fabricación digital y las tecnologías de la producción mediante la formación, la transferencia tecnológica y la investigación. De este modo, acerca la realidad empresarial en la universidad y ayuda al tejido industrial a conseguir la máxima competitividad tecnológica.

CIM UPC se ha caracterizado desde sus orígenes por la polivalencia de las actividades que realiza. Algunas de las más relevantes son:

Planta Piloto, con servicio de Producción de prototipos y preseries a medida hechos por impresión 3D y mecanización avanzada, así como diferentes laboratorios para diversos ensayos con las innovadoras impresoras Direct Ink Writting, y otras tecnologías para proyectos industriales y en especial para hacer piezas metálicas.

Diseño y producción de equipos de Fabricación Avanzada a medida, viabilizando nuevos procesos productivos basados en impresión 3D.

Innovación abierta. Proyectos de investigación nacionales, individuales o en colaboración (como ahora los miembros de la red XaRFA (Red de Referencia en Fabricación Aditiva de Cataluña) y europeos con socios internacionales.

Diseño, fabricación y venta de impresoras 3D de sobremesa para profesionales y empresas (diferentes modelos, derivados de sus spin-off BCN3D y ARIDDITIVE).

CIM UPC tiene sus orígenes en el año 1990, constituyéndose en fundación de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC)en 2005. Desde esa fecha, la entidad, este año en su 35 Aniversario, también colabora con otros centros tecnológicos y/o universitarios de investigación y lidera la mencionada XarFA, red centrada en fabricación avanzada. Finalmente, desarrolla propuestas tecnológicas innovadoras y potencia infraestructuras de investigación aplicada para ejecutar proyectos en diversos ámbitos tecnológicos.

