La plataforma VenderCasaEnGranada.com revoluciona la venta de viviendas en Granada con servicios premium y ahorros de hasta 10.000 € en comisiones

La empresa granadina ANDALUCÍA PROPERTY S.L, a través de su plataforma VenderCasaEnGranada.com, está transformando el sector inmobiliario con un modelo de venta de viviendas que combina servicios premium, asesoramiento integral y un ahorro real de hasta 10.000 euros en comisiones. Esta propuesta, enfocada en propietarios que quieren vender su casa o piso en Granada sin las barreras tradicionales de las agencias En un mercado inmobiliario tradicional marcado por comisiones elevadas y servicios limitados, VenderCasaEnGranada.com emerge como una plataforma innovadora que está cambiando la forma de vender casa en Granada. Con más de 20 años de experiencia en el sector, el equipo detrás de este portal ha lanzado un servicio premium centrado en el propietario que combina atención personalizada, herramientas tecnológicas y una tarifa fija justa para maximizar el beneficio del vendedor. El resultado: un proceso de venta más ágil, seguro y rentable, con ahorros de hasta 10.000 euros en comisiones en comparación con las inmobiliarias tradicionales.

Asistencia completa y servicios exclusivos

A diferencia de las agencias convencionales, que suelen cobrar entre un 3% y un 5% del valor de la vivienda en comisiones, VenderCasaEnGranada.com ofrece una asistencia integral de principio a fin sin comisiones abusivas. El propietario cuenta desde el primer día con un asesor inmobiliario dedicado que guía todo el proceso. Entre los servicios premium incluidos destacan:

Tasación piso en granada: un experto local realiza una valoración real del inmueble, con visita presencial, datos de mercado actualizados y sin compromiso.



Fotografías profesionales y mejora de la presentación: se lleva a cabo un reportaje fotográfico de alta calidad (incluyendo, si es necesario, técnicas de home staging) para mostrar la vivienda de forma atractiva y acelerar la venta.



Asesoría legal y fiscal: el servicio cubre la gestión completa de contratos, trámites notariales y orientación sobre impuestos, garantizando que la transacción sea segura y cumpla con todas las obligaciones legales.



Difusión en portales inmobiliarios líderes: la propiedad se anuncia de manera destacada en los principales portales de venta de viviendas (Idealista, Fotocasa, entre otros) para alcanzar la máxima visibilidad a nivel nacional.



Atención personalizada y seguimiento continuo: el propietario recibe informes periódicos sobre las visitas y el interés generado, manteniendo una comunicación transparente en cada etapa hasta la firma final.

Gracias a este enfoque integral, vender una casa o vender piso en Granada se convierte en un proceso mucho más simple y eficaz para el particular. Todo está diseñado para que el cliente no tenga que preocuparse por nada: la plataforma se encarga de los detalles grandes y pequeños, mientras el vendedor se beneficia de un acompañamiento experto de principio a fin.

Ahorro de miles de euros en comisiones

Uno de los aspectos más revolucionarios de VenderCasaEnGranada.com es su modelo de honorarios. En lugar de aplicar el tradicional porcentaje sobre el precio de venta, la empresa opera con una tarifa plana significativamente menor. En la práctica, esto supone un ahorro de hasta un 67% en honorarios, lo que en muchos casos equivale a más de 10.000 € que permanecen en el bolsillo del vendedor. Por ejemplo, la comisión por vender una vivienda de 200.000 € mediante una agencia tradicional podría rondar los 8.000-10.000 €, mientras que con esta plataforma el coste es sustancialmente más bajo, sin sorpresas ni costes ocultos. "Creemos que el propietario debe ganar más con la venta de su casa, no perder una parte importante en comisiones", aseguran el equipo de VenderCasaEnGranada.com.

Revolución inmobiliaria con sello granadino

Este modelo pionero está redefiniendo el mercado inmobiliario en Granada y atrayendo la atención a nivel nacional. VenderCasaEnGranada.com se alinea con la tendencia creciente de proptech en España –la aplicación de la tecnología al sector inmobiliario– pero añade un elemento diferenciador: la cercanía y conocimiento local. Con oficinas físicas tanto en Granada capital como en la Costa Tropical, la plataforma combina la eficacia de lo digital con el trato directo de profesionales que conocen el mercado granadino en profundidad. Esto permite atender también a propietarios que residen fuera de la provincia: todo se puede gestionar de forma remota, organizando poderes notariales, visitas con llave custodiada y firmas a distancia, de manera que vender desde otra ciudad o país resulte igual de sencillo.

La iniciativa de VenderCasaEnGranada.com demuestra que es posible modernizar la venta de viviendas manteniendo un alto nivel de servicio. Propietarios de pisos heredados, viviendas vacías o cualquier persona que desee cambiar de hogar encuentran en esta plataforma una alternativa competitiva frente al modelo tradicional de inmobiliarias. Los primeros casos de éxito muestran ventas concretadas en menor tiempo y con mayor beneficio neto para el vendedor, validando una propuesta que podría sentar un precedente en el sector inmobiliario.