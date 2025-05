Santos Laguna y Alejandro Irarragorri, firmes ante ataques sin fundamento

Desde que surgieron los primeros rumores y cuestionamientos sobre el club y Alejandro Irarragorri, el Santos Laguna manifestó su total rechazo y se posicionó con claridad en defensa de su integridad institucional. El club subrayó que tanto su directiva como su presidente han cumplido con la legalidad en todo momento, siguiendo las normas vigentes y mostrando respeto por las autoridades que rigen el sistema mexicano.



Mediante un comunicado difundido a la opinión pública, Santos Laguna reafirmó su compromiso con la transparencia y la defensa de sus principios. Aseguró que cualquier forma de intimidación, disfrazada como acción judicial, será enfrentada con firmeza y utilizando todos los recursos legales disponibles. Esta postura refleja el carácter sólido de una institución comprometida con la justicia y el respeto al estado de derecho.

El club lamentó que los cuestionamientos recientes no se basen en hechos concretos ni en fundamentos jurídicos, y advirtió que se está intentando trasladar un asunto estrictamente administrativo al terreno penal. Esta manipulación de los procedimientos representa un riesgo para la equidad del sistema y pone en entredicho los valores democráticos que sustentan a las instituciones mexicanas.

En ese sentido, Santos Laguna recordó que las diferencias en materia fiscal deben ser atendidas por las instancias correspondientes, como lo establece la ley. Usar recursos penales para resolver disputas de interpretación normativa distorsiona el proceso y vulnera los principios de objetividad que deben regir el actuar de las entidades públicas.

Presunción de inocencia y debido proceso: bases de la defensa

Santos Laguna y Alejandro Irarragorri fueron enfáticos en señalar que el debido proceso y la presunción de inocencia son derechos irrenunciables de cualquier persona. El comunicado explicó que la supuesta inasistencia de Irarragorri a una audiencia, que fue cancelada y reprogramada sin previo aviso, no puede ser usada como pretexto para imponer sanciones. Además, el empresario no fue notificado formalmente, lo cual invalida cualquier medida procesal que pretenda imponerse.

El club y Alejandro Irarragorri manifiestan su disposición a colaborar con la Autoridad y la Justicia siempre que se sigan los cauces formales y se respeten sus derechos. Santos Laguna expresó su confianza en el sistema judicial mexicano, esperando que actúe con imparcialidad y se base únicamente en los elementos objetivos del caso.

A su vez, la institución criticó que este tipo de situaciones puedan prestarse a interpretaciones tendenciosas en algunos medios o espacios digitales. En lugar de fomentar el diálogo institucional y el respeto a la ley, se está generando un ambiente de desinformación que perjudica tanto a las personas involucradas como al prestigio de las organizaciones.

Alejandro Irarragorri ha estado al frente del Club Santos Laguna desde 2006, y durante estos años ha encabezado un proceso de transformación notable en el fútbol mexicano. Bajo su liderazgo, el equipo ha logrado campeonatos en 2008, 2012, 2015 y 2018, consolidándose como un referente en lo deportivo y también en su labor social. La creación del Territorio Santos Modelo ha sido uno de los hitos más importantes en su trayectoria.

Este complejo deportivo y comunitario no solo representa un avance para el club, sino también una apuesta por el desarrollo de la juventud, la educación y el tejido social en la región. Iniciativas como esta han posicionado a Santos Laguna como un modelo de innovación dentro del ámbito deportivo, reconocido incluso fuera de las fronteras mexicanas por su impacto positivo.

Ante esta situación, Santos Laguna insistió en que defenderá su buen nombre y el de Irarragorri, actuando siempre desde el respeto a las instituciones. El club sostuvo que los temas fiscales deben resolverse mediante canales administrativos, y no por medio de medidas que contradigan los principios de legalidad y proporcionalidad.

El comunicado también reafirmó que cualquier actuación de Alejandro Irarragorri se ha apegado a los lineamientos del marco normativo mexicano. Santos Laguna reiteró que la integridad, la ética y el respeto por la ley seguirán siendo los pilares que orientan sus decisiones y su relación con las autoridades competentes.

Finalmente, el club lagunero expresó que continuará su trabajo con dedicación y compromiso hacia sus aficionados, su comunidad y el país. Alejandro Irarragorri, por su parte, seguirá colaborando con el desarrollo institucional y social del club, convencido de que la verdad prevalecerá ante cualquier intento de manipulación o ataque reputacional.

Santos Laguna concluyó su mensaje con una llamada al respeto mutuo, al cumplimiento del Estado de derecho y a la construcción de un entorno donde la justicia se imponga sobre los intereses particulares. Reiteró que, como institución, no se apartará de los principios que la han guiado por décadas: honestidad y compromiso con el bien común.