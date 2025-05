La Universidad Europea presenta el i-Shape, el nuevo centro de referencia en salud y rendimiento deportivo

Puesta de largo del i-Shape, un centro multidisciplinar destinado a ser un referente en evaluación, entrenamiento y optimización del rendimiento físico. La inauguración ha contado con la presencia de Felipe Segura, jefe de los Servicios Médicos del Real Madrid C.F. y Daniel Rosado, médico del primer equipo, quien ha asegurado que "cuenta con un equipamiento muy similar al de Valdebebas, lo que lo convierte en un espacio ideal para la formación y la investigación" También se han presentado nuevas titulaciones como el Máster en Medicina y Ciencias del Deporte y el Grado en Ciencia y Tecnología Aplicadas al Deporte, en un acto con representantes de la Universidad Europea como Javier Riaño, director general de F2F; Simone Sato, decana de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes y los vicedecanos José Luis Alonso e Itziar Pagola.

Cómo se entrena para mejorar el rendimiento o cómo se cuidará a los deportistas del futuro han sido algunos de los temas que han abordado los doctores Rosado y Segura; David Barranco, profesor e investigador de la Universidad Europea; y Carlos Talayero, docente de la Escuela STEAM.

"Mi labor es anticiparme, rodearme del mejor equipo y aplicar la tecnología más avanzada para proteger la salud del deportista", ha asegurado el jefe de los Servicios Médicos del club blanco, Felipe Segura. "La clave está en prevenir antes que curar, y eso solo se consigue con formación continua y con profesionales que hablen el mismo idioma", ha sentenciado.

Daniel Rosado, médico del Real Madrid C. F. y director del nuevo Máster en Medicina y Ciencias del Deporte de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, ha subrayado la importancia de formar a los profesionales para dar respuesta a los retos del deporte de alto rendimiento: "La innovación y la tecnología han supuesto un cambio brutal: tejidos que antes no sanaban, ahora se regeneran o algoritmos informáticos predicen el plegamiento de proteínas con una precisión que antes ni imaginábamos. Si damos la espalda a lo que está ocurriendo, como la inteligencia artificial o el big data, nos estamos equivocando. Formar profesionales que entiendan este nuevo lenguaje no es opcional, es urgente".

El i-Shape representa un salto cualitativo en la integración de tecnología de vanguardia. El centro reúne en un único espacio sistemas avanzados para la evaluación fisiológica, el análisis biomecánico, el entrenamiento personalizado, la exploración por imagen y la investigación biomédica aplicada al rendimiento humano. La decana de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes, Simone Sato asegura que: "En el i-Shape la salud, la tecnología y el deporte se integran bajo un enfoque integral, donde el ejercicio es prevención, rendimiento y tratamiento".

Más de 30 programas académicos de grado y posgrado utilizarán el i-Shape como entorno formativo, que será de vital importancia para la apertura de nuevas titulaciones.

El i-Shape incorpora equipamiento de referencia como el sistema VICON de captura de movimiento en 3D o la electromiografía inalámbrica DELSYS. También destaca la tecnología MITOVIT, basada en entornos de hipoxia controlada.

Con la apertura de este centro, la Facultad de Medicina, Salud y Deporte de la Universidad Europea da un paso decisivo en su consolidación como referente internacional. Un liderazgo que ha situado a la Facultad entre las 25 mejores del mundo en el ranking de Shanghái. Un reconocimiento que se suma a los obtenidos por la Universidad Europea en el prestigioso rating QS Stars, siendo la única universidad en España con la máxima puntuación en el grado de Fisioterapia.