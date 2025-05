La XVI edición de la Carrera de las Capacidades de la Fundación Adecco se celebrará el próximo 1 de junio con la presencia del atleta Fermín Cacho

Este año la carrera se celebrará en Madrid, Barcelona, Sevilla y, por primera vez, en Valencia. Se prevé la participación de alrededor de 3000 corredores pertenecientes a empresas, asociaciones y, en general, personas con y sin discapacidad, comprometidas que quieren sumar kilómetros por este objetivo La Carrera de las Capacidades, que cumple este año 16 ediciones, se celebrará el próximo 1 de junio en Madrid, Barcelona, Sevilla y, por primera vez, en Valencia. Se trata de una cita deportiva y social desarrollada por la Fundación Adecco, con el apoyo principal de CISCO y DIGI y la colaboración de más de 130 empresas, que ya se ha consolidado como uno de los grandes eventos de apoyo a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

En esta edición se prevé la participación alrededor de 3000 corredores pertenecientes a empresas colaboradoras, asociaciones y, en general, personas, con y sin discapacidad, que quieran sumar kilómetros por este objetivo.

"Edición tras edición, la Carrera de las Capacidades acerca un poco más hacia nuestra gran meta: la plena inclusión de las personas con discapacidad. Con cada nueva convocatoria, el evento amplía su alcance geográfico, crece el número de empresas colaboradoras y se suma el apoyo de reconocidas figuras del deporte, que hacen suya nuestra misión social", destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Fermín Cacho, referente deportivo y social

La cita deportiva en Madrid, desarrollada con el apoyo del CAP (Club de Atletismo Popular de Alcobendas), contará con la presencia de Fermín Cacho, campeón de Europa, subcampeón del Mundo y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y de plata en los de Atlanta 1996 (1500 metros). El mediofondista soriano ha confirmado su participación en esta edición, como muestra de su implicación con la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Precisamente en el marco de esta carrera, el atleta ha sido reconocido por su compromiso social. Alo largo de su trayectoria profesional ha logrado unir los valores del deporte con la contribución a una sociedad más justa y equitativa.

Fruto de este reconocimiento, Fermín Cacho ha recibido un cheque por valor de 3000 euros que ha donado íntegramente Fundación Ana Carolina Díez Mahou, que trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades neuromusculares. "Escogí este proyecto por su misión, que es ayudar a mejorar la vida de los niños con enfermedades neuromusculares degenerativas y la de sus familias. Además, es una entidad estrechamente ligada al legado de María de Villota, una piloto extraordinaria que rompió barreras en el mundo del motor y luchó por los derechos de las mujeres en un deporte tradicionalmente masculino", asegura Cacho.

En ediciones anteriores, este reconocimiento fue recibido por Vicente del Bosque (2022), Álex Roca (2023) y Martín Fiz (2024).Precisamente, a la carrera de Barcelona asistirá Roca, atleta con parálisis cerebral que se convirtió en la primera persona del mundo con una discapacidad del 76% en completar una maratón, y a la de Sevilla acudirá Fiz, campeón de Europa y del Mundo de Maratón. En la sede de Valencia será Lydia Sempere, embajadora de la Fundación Adecco y primera mujer piloto de automovilismo con sordera bilateral profunda, quien acompañará a los corredores.

Cuatro sedes y, por primera vez, en Valencia

La Carrera de las Capacidades 2025 cuenta con cuatro sedes: Madrid (Jardín de la Vega, Alcobendas), Barcelona (Complejo deportivo Can Dragó), Sevilla (Complejo deportivo Miguel Ángel Blanco, Tomares) y Valencia (Estadio de atletismo del Turia) y distintas modalidades. En Madrid, las personas participantes podrán correr 1 ó 5 kilómetros, mientras que en Barcelona, Sevilla y Valencia no habrá limitación de distancia, sino que las pistas estarán abiertas y podrán realizar tantos kilómetros como cada corredor desee.

La incorporación de Valencia como nueva sede para la Carrera de las Capacidades amplía el radio de la misión social de este evento: aunar esfuerzos para que las personas con discapacidad puedan participar activamente en una sociedad más inclusiva y, de este modo, tengan más oportunidades de acceder al mercado laboral.

Para las personas que no puedan asistir, existe la opción de participar en la carrera virtual y sumar kilómetros a través de App en el smartphone o reloj GPS. Una vez completado el recorrido, habrá que subir el track a la plataforma de inscripciones.

El plazo para inscribirse en la Carrera de las Capacidades 2025 termina el día 20 de mayo de forma presencial y el 30 de mayo en caso de hacerla de forma virtual. Las inscripciones pueden realizarse desde el siguiente enlace: https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades/