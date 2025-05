El Congreso IA en Femenino 2025 reunirá en Madrid a las líderes que están transformando el futuro de la IA

En un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) avanza de forma imparable, pero las mujeres siguen siendo minoría en su desarrollo —con solo un 22% de las mujeres participando activamente en esta disciplina según el estudio de la Fundación VASS y la Fundación Universidad Autónoma de Madrid—, el evento IA en Femenino vuelve a Madrid el próximo 21 de mayo con una nueva edición centrada en el impacto real de la IA en la empresa, la innovación y la reputación corporativa Organizado por AI-Network, la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial y Datos, junto con la consultora de comunicación AxiCom, el congreso cuenta con el respaldo de compañías que están liderando la transformación tecnológica desde una perspectiva estratégica y responsable: SDG Group, como patrocinador principal, junto a DECIDE e innova-tsn como patrocinadores Gold, y FNZ como patrocinador Bronze, apoyan esta edición de IA en Femenino que reunirá a algunas de las voces más influyentes del ecosistema tecnológico, empresarial y científico para visibilizar el talento femenino y promover un uso más ético, inclusivo y humano de la IA.

Una agenda con referentes globales y visión práctica

La jornada comenzará con una inauguración institucional a cargo de María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, seguida de una inspiradora charla de apertura a cargo de Macarena Estévez, experta en IA y pionera en el impulso de IA en Femenino.

El programa de este año pone el foco en cómo aterrizar la IA en el entorno empresarial. Desde cómo priorizar casos de uso en las compañías —con representantes de AXA Seguros, EDP, Pascual y Repsol— hasta cómo pasar del hype al valor real con la IA Generativa —por parte de DECIDE y Mential—, se compartirán experiencias reales y prácticas para equipos de datos, innovación y comunicación.

La IA aplicada a la reputación corporativa también tendrá protagonismo con una micro-talk liderada por Mónica González Ortín, Country Manager de AxiCom y Directora de AIComm, que abordará los nuevos retos para los responsables de comunicación y marca en la era de los algoritmos.

Durante la tarde se debatirán buenas prácticas para implementar soluciones de IA generativa y el paradigma de la IA agéntica, con las intervenciones de Alicia Richart (Consejera en la Universidad Europea, LLYC y en SFX Value), Cristina García Jiménez (Head of Insurtech & eHealth at MASORANGE), Eva Montoro (Global Head of CDO & AI) y Marian de la Peña (Chief Data, Analytics and IT Officer S&EM IBERIA at ENGI). Precisamente, habrá un keynote específico sobre la IA agéntica en el que participarán Laura Cristina Martínez Cantón (Senior Executive SDG) y María Victoria López (Senior Executive de SDG Group). Y, por último, tendrá lugar una mesa redonda acerca de la visión emprendedora en IA en cuanto a innovación e inversión, que moderará Silvia Leal, asesora de la Unión Europea y de la OCDE, ante representantes de TycheTools, Next Tier Ventures y IENAI SPACE, entre otros.

El cierre contará con las directoras de IA en Femenino, Carmen Berrocoso y Carmen Reina, junto a Mónica González Ortín, en una llamada a la acción para seguir impulsando el liderazgo femenino en esta tecnología transformadora. La jornada concluirá con un cóctel de networking, donde las asistentes podrán compartir experiencias y generar nuevas conexiones profesionales.

Una cita imprescindible para quienes lideran el cambio

IA en Femenino se ha consolidado como un espacio de referencia para visibilizar el talento y liderazgo de las mujeres en tecnología. Más allá de la inspiración, el evento busca ofrecer contenidos aplicables, conectar sectores diversos y abrir el debate sobre cómo construir una inteligencia artificial más ética, inclusiva y alineada con los valores humanos.

Las plazas presenciales son limitadas por el aforo y se requiere inscripción previa en la web: https://iaenfemenino.es/