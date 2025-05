180 the concept explica cómo comenzar a cuidar la piel ya para el verano

Comenzar a cuidar la piel desde dentro, ahora es clave para llegar al verano con ella más protegida, bonita y preparada para el sol. Desde 180 the concept, firma de nutricosmética avanzada, explican por qué y cómo hacerlo Llega la temporada en la que el cuidado de la piel cobra una nueva dimensión. En estos nuevos meses más calurosos, la radiación solar toma un nuevo sentido y más allá de las cremas y protectores solares, la nutricosmética se posiciona como un aliado esencial para proteger y preparar la piel desde el interior.

Comenzar antes de la llegada del propio verano no es casualidad y es que el organismo necesita tiempo para reforzar sus defensas naturales frente a la radiación solar. En este sentido, desde la firma nutricosmética 180 the concept, destacan la importancia de una preparación progresiva y eficaz, basada en principios activos que potencian la salud y la belleza de la piel antes de la exposición solar más intensa del verano. La directora de I+D+i de la marca, Gema Cabañero, explica por qué comenzar desde ahora a cuidar la piel con ingredientes y vitaminas desde el interior.

Por qué es clave comenzar con la nutricosmética antes de la llegada del verano

"La piel necesita un mínimo de cuatro semanas para optimizar sus mecanismos de defensa frente al sol. Por eso, los meses de abril y mayo son el momento idóneo para empezar a incluir nutricosmética específica solar", explica Gema Cabañero, directora de I+D+i de 180 the concept.

Entre las razones por las que se recomienda comenzar a tomar nutricosmética solar entre un mes y dos antes de la exposición solar, desde la firma 180 the concept destacan las siguientes:

1. Activación progresiva de la protección natural

El cuerpo necesita tiempo para absorber los nutrientes y antioxidantes que potencian la resistencia de la piel al sol. Ingredientes como los carotenoides entre los que se encuentra el betacaroteno, por ejemplo, ayudan a estimular la producción de melanina, el pigmento natural que actúa como barrera frente a los rayos UV.

2. Fortalecimiento de la barrera cutánea

Una piel bien nutrida es una piel más resistente. La nutricosmética solar mejora la hidratación desde el interior y refuerza la barrera lipídica, lo que reduce la sensibilidad y el riesgo de quemaduras o irritaciones.

3. Prevención del fotoenvejecimiento

Si bien no hay manera saludable de estar bronceado, dado que el bronceado es la forma en que la piel se defiende de la radiación ultravioleta, la realidad es que en verano es inevitable exponerse a él. Sin embargo, lo que se puede hacer es que este proceso sea menos dañino y más equilibrado.

"Los antioxidantes presentes en los nutricosméticos ayudan a neutralizar los radicales libres que se generan cuando los rayos ultravioleta (UV) interactúan con las células de la piel, dañando el colágeno y acelerando el envejecimiento" anuncia la experta en nutricosmética.

4. Bronceado más uniforme y duradero

Preparar la piel con tiempo también favorece un bronceado más homogéneo y prolongado. "Existen determinados nutrientes y activos capaces de favorecer la producción de melanina en la piel, lo que acelera el proceso de bronceado. Además, las vitaminas con un alto contenido de antioxidantes favorecerán la rápida regeneración celular, evitando el daño causado por los rayos UVA y UVB, lo que ayudará a obtener un moreno más uniforme y duradero", explica Gema Cabañero, directora de I+D+I de la marca.

Cómo la nutrición y la nutricosmética pueden ayudar a preparar la piel

Tal y como se adelantaba anteriormente, son varios los motivos por los que incluir activos e ingredientes seleccionados pueden mejorar la capacidad de la piel para protegerse frente a las radiaciones solares. Unido a ello, una dieta rica en alimentos antioxidantes, vitaminas, minerales y compuestos que favorezcan la producción de colágeno es esencial para mejorar la elasticidad, proteger frente al daño oxidativo y mantener una apariencia luminosa.

¿Qué alimentos favorecen esa preparación?

Frutas ricas en vitamina C , como naranja, kiwi, fresa o piña, ayudan a sintetizar colágeno y a proteger la piel del envejecimiento prematuro.

, como naranja, kiwi, fresa o piña, ayudan a sintetizar colágeno y a proteger la piel del envejecimiento prematuro. Frutos rojos y arándanos son potentes antioxidantes que combaten los radicales libres generados por el sol.

son potentes antioxidantes que combaten los radicales libres generados por el sol. Plátano , por su aporte de potasio y vitamina B6, contribuye a una piel más hidratada y calmada.

, por su aporte de potasio y vitamina B6, contribuye a una piel más hidratada y calmada. Verduras de color naranja y verde oscuro , como zanahoria, boniato, calabaza, espinacas, pimiento rojo y brócoli, contienen betacarotenos y otros carotenoides que preparan la piel para el bronceado, aunque en exceso pueden teñir la piel de un tono anaranjado.

, como zanahoria, boniato, calabaza, espinacas, pimiento rojo y brócoli, contienen betacarotenos y otros carotenoides que preparan la piel para el bronceado, aunque en exceso pueden teñir la piel de un tono anaranjado. Fuentes naturales de colágeno , como el caldo de huesos, la piel de pescado o la gelatina natural sin azúcares añadidos, refuerzan la estructura de la piel desde dentro.

, como el caldo de huesos, la piel de pescado o la gelatina natural sin azúcares añadidos, refuerzan la estructura de la piel desde dentro. Grasas saludables, presentes en las almendras o semillas de calabaza, ayudan a mantener la barrera cutánea y la hidratación. Sin embargo, incluso con una dieta equilibrada, no siempre se alcanzan los niveles óptimos de nutrientes específicos. Aquí es donde la nutricosmética se convierte en una aliada eficaz. A diferencia de los alimentos convencionales, los complementos nutricosméticos están diseñados para aportar dosis justas y combinaciones específicas de activos que actúan directamente en la piel, sin efectos secundarios como el temido tono naranja, que puede provocar el exceso de betacaroteno.

Las fórmulas nutricosméticas permiten reforzar la dieta con precisión, enfocándose en objetivos como luminosidad, elasticidad o protección frente al sol. Una forma inteligente de potenciar los efectos de una buena alimentación y preparar la piel desde dentro para lucir su mejor versión este verano.

Nutricosmética específica que adapta la piel al sol

La firma nutricosmética 180 the concept cuenta con el Plan Solar de 180 the concept, un plan creado a partir de las fórmulas E4+E5+H6, destinado a preparar la piel y cuidarla para mejorar sus defensas y aumentar la tasa de melanina. Gracias a ello ayuda a restaurar los niveles de hidratación, regenerando los tejidos y favoreciendo un bronceado sano. A su vez, sus ingredientes actúan reduciendo la inflamación y el daño celular que se produce después de la exposición solar.

"Además de Betacaroteno, la vitamina D y varias vitaminas del grupo B, este plan nutricosmético integra entre sus fórmulas beneficiosas algas como las Algas Chlorella, Espirulina y Algas AFA capaces de reforzar los tejidos de la piel para antes de la exposición solar" informa Cabañero.

A ello, añade, "también integra PureWay- C®, forma patentada y probada de Vitamina C que ayuda a estimular las neuronas sanas y elimina los radicales libres y Ovoderm®, una fuente directa de colágeno que mejora la calidad de la piel ayudando a mantener su hidratación y elasticidad".

Entre sus ingredientes también se pueden encontrar N-acetilcisteína, L-Arginina o L-Ortinina, aminoácidos capaces de actuar como un escudo de protección solar y potenciar la regeneración de los tejidos.