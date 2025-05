La siguiente evolución de los preservativos: el 86% de los españoles cree que sentir el calor corporal de su pareja mejoraría sus relaciones

Atendiendo a los datos aportados por un estudio realizado por Durex, la marca ha lanzado su nueva gama Conexión Total, un preservativo que permite sentir totalmente a la pareja, incluso su calor corporal Según un estudio realizado por Durex, más de un 86% de la población española cree que sentir el calor corporal de su pareja durante las relaciones podría mejorar la calidad de las mismas. Por ello han lanzado Durex Conexión Total, una innovadora línea de preservativos elaborados con un material exclusivo de Durex que subirán la temperatura. Gracias a la revolucionaria tecnología Body-Feel y al innovador uso de nitrilo moldeable, se logra una transferencia de calor más eficiente que con un preservativo de látex estándar, brindando una sensación más real y auténtica.

El estudio1, realizado a un millar de españoles adultos de todas las generaciones, revela que casi 3 de cada 4 personas (74%) han tenido relaciones sin preservativo en algún momento, y un tercio de ellos (33%) lo hizo buscandouna mejor experiencia en términos de comodidad y sensibilidad. Frente a esta necesidad del consumidor, el mercado de los preservativos había centrado sus esfuerzos durante los últimos años únicamente en destacar la finura como atributo diferencial. Sin embargo, Durex, en su constante proceso de innovación, ha decidido ampliar el abanico, poniendo el foco también en la transmisión del calor como motor de unas relaciones más placenteras y seguras.

Pese al significativo porcentaje de personas que alguna vez han tenido relaciones sin protección, un 86%1de la población afirma que la seguridad que proporcionan los preservativos influye favorablemente en sus relaciones.

Conociendo a la generación más segura en la cama

El estudio1 identifica a los millennialscomo el grupo de edad que más inconvenientes encuentra cuando usa preservativo. Precisamente, este segmento de la población identifica la falta de transmisión de calor como la principal área de mejora en el uso de preservativo (35%1).

Aunqueno se observan diferencias significativas entre géneros, los hombres tienden a dar mayor importancia a las características del preservativo. En concreto, ellos dicen disfrutar más de la sensación de no usar preservativo y buscan opciones que no limiten la sensibilidad, mientras que las mujeres priorizan la seguridad y la comodidad en sus relaciones. Sin embargo, ambos géneros coinciden en la búsqueda de preservativos que beneficien a ambos miembros de la pareja, algo respaldado por el 93%1 de la población.

El nuevo producto sobresale por su tecnología Body-Feel, el uso de nitrilo y también por ser el preservativo más fino que ha lanzado Durex hasta la fecha. Con estas características, está preparado para maximizar el placer y la sensación de cercanía.

Pero los nuevos preservativos de Durex integran más elementos para llevar la intimidad a otro nivel. Cuentan con un extra lubricado de silicona y un diseño ajustable que se adapta perfectamente al cuerpo, evitando presiones innecesarias y garantizando el máximo confort. Al no contener látex, son perfectos para personas con alergia al látex del caucho natural, haciendo que más parejas puedan disfrutar de una experiencia segura y placentera.