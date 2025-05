´17´; La nueva obra de Adolfo Pulido nos invita a mirarnos al espejo sin miedo.

Editorial Círculo Rojo presenta “17”, una colección de relatos que trasciende el tiempo y la apariencia para sumergirnos en la esencia del ser humano.

CÍRCULO ROJO.- Adolfo Pulido debuta en el panorama literario con una propuesta valiente, reflexiva y profundamente humana. Su libro “17”, publicado por la Editorial Círculo Rojo, no es solo una recopilación de historias: es una invitación íntima a explorarnos a través de los otros.

Con una sensibilidad narrativa que se remonta a sus primeros escritos a los 8 años, Pulido ha tejido este libro a lo largo de más de tres décadas. “Esta colección tiene relatos que llevan escritos desde hace 30 años. Esa es la magia: son atemporales y seguirán siendo beneficiosos toda la vida”, comenta el autor.

“17” está compuesto por relatos que, más allá de su aparente diversidad, comparten una intención común: ofrecer herramientas para afrontar el día a día desde una mirada honesta y renovadora. Cada historia funciona como un lienzo donde el lector es invitado a descubrir los mensajes que se ocultan tras los personajes, todos inspirados en personas reales cuyas vivencias han marcado al autor.

“Principalmente, va dirigido a quienes se atreven a mirarse al espejo, sin miedo a reconocerse a través de los diálogos”, afirma Pulido, quien ha convertido esas historias personales en un refugio de palabras para quienes buscan comprenderse mejor y fortalecer su vínculo con la vida.

El estilo narrativo de “17” destaca por su cercanía emocional y su capacidad de conectar con el lector desde la primera página. Pulido no busca dar respuestas, sino provocar preguntas, y lo hace con una voz literaria que se perfila como única en su generación.

Con esta obra, Editorial Círculo Rojo suma a su catálogo un libro que no solo entretiene, sino que transforma. Una lectura imprescindible para quienes creen que la literatura es una forma de mirar —y de mirarse—.

SINOPSIS

Las palabras pueden construir puentes entre lo cotidiano y lo extraordinario. En esta colección de relatos, Adolfo Pulido nos invita a explorar emociones que todos hemos sentido, aunque pocas veces nos detenemos a escuchar: la alegría de un logro, la sombra de una pérdida, el vértigo de enfrentar lo desconocido.

Cada historia es un universo en miniatura, con personajes tan reales que podrías cruzarte con ellos por la calle. Desde los sueños truncados de una bailarina que busca su luz hasta los misterios que esconde el corazón de un iceberg, el autor teje con delicadeza paisajes emocionales llenos de matices.

Con una prosa cuidada y reflexiva, sus relatos son ventanas a lo más humano, recordándonos que, incluso en el dolor, hay belleza, y en lo simple, una verdad profunda.

Este libro es una invitación a detenerte, a sentir y a reconocerte en cada historia. Una lectura que te acompañará mucho después de haber cerrado sus páginas.

AUTOR

Adolfo Pulido inició su carrera artística en el mundo de las artes escénicas, estudiando teatro en el prestigioso estudio Theatre For The People. Sin embargo, su vocación por la escritura despertó en su infancia, cuando sintió la necesidad de interrogar al mundo.

En este estudio consolidó su pasión por la interpretación, participando en producciones teatrales y televisivas. Su relación con Adán Black, director del estudio, fue clave en su formación. De él aprendió a analizar textos, comprender la misión del actor y dar vida a un guion. Estas enseñanzas enriquecieron su faceta como escritor, ayudándolo a perfeccionar su estilo y a valorar la fuerza de la palabra.

Su escritura se distingue por su sensibilidad y profundidad, describiendo con crudeza la realidad y, al mismo tiempo, resaltando la belleza de las emociones humanas.

Adolfo ha escrito decenas de relatos llenos de humanidad y sincera entrega al mundo. Se define como un escritor de alma, incapaz de mentir, asumiendo todas las batallas internas del ser humano.

Otros títulos que pronto verán la luz son Entrebarras, En la esencia, A través de las grietas y Thermomiss, además de proyectos cinematográficos como Carmen, arte, raza y mujer y Almas gemelas.