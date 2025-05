La planificación tributaria; el error estratégico de no tener una, por ARH ECONOMIST

En ARH ECONOMIST afirman que en un entorno empresarial cada vez más competitivo y regulado, la planificación tributaria y fiscal se ha convertido en una herramienta esencial para la sostenibilidad y rentabilidad de las empresas. Sin embargo, aún son muchas los empresarios que cometen el error de subestimar su importancia, operando sin una estrategia fiscal clara, lo cual puede derivar en graves consecuencias económico financieras, legales y de reputación.

Los expertos de este despacho coinciden: no se trata únicamente de cumplir con las obligaciones fiscales, sino de saber cómo, cuándo y de qué forma hacerlo para optimizar recursos, evitar contingencias y aprovechar los beneficios legales disponibles. La planificación tributaria bien estructurada permite prever escenarios, reducir la carga fiscal de forma legítima y evitar improvisaciones que puedan poner en riesgo la salud financiera de la empresa.

Un error común entre las pequeñas y medianas empresas es considerar que esta planificación es exclusiva de grandes corporaciones. Nada más lejos de la realidad. De hecho, es en las PYMEs donde la falta de una estrategia fiscal puede tener un impacto más severo, debido a la limitación de recursos y a la alta dependencia de los flujos de caja. Una gestión tributaria reactiva, en lugar de proactiva, suele derivar en pagos innecesarios, sanciones, pérdida de beneficios fiscales y dificultades para acceder a financiación.

Asimismo, muchas veces los empresarios delegan estas funciones exclusivamente en contadores o gestores que, si bien son esenciales, no siempre tienen la visión estratégica necesaria para alinear las decisiones fiscales con los objetivos financieros de la empresa. Aquí es donde entra en juego la figura del (asesor) director financiero o CFO externo, cuya función va más allá de los números, integrando la planificación tributaria en la estrategia general del negocio.

La falta de previsión puede acarrear no solo sobre costos impositivos, sino también impedir el crecimiento orgánico, limitar la re-inversión y dificultar la internacionalización de los proyectos. Es por ello que las empresas que invierten en una planificación tributaria profesional y estratégica suelen estar mejor posicionadas frente a cambios legislativos, crisis económicas o procesos de expansión.

Hoy en día, con normativas fiscales cada vez más complejas y organismos de control más exigentes, no contar con una estrategia tributaria no es solo una omisión; es un riesgo evitable.

