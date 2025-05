En el espacio Captaloona arte y cultura son vida

La galería Captaloona Art de Madrid es un espacio de arte abierto a todos, un vivero en el que se cultiva la propuesta contemporánea y se manifiestan las dinámicas artísticas que hoy protagonizan la escena cultural y que mañana serán parte de nuestra historia. No todo lo que se hace en el mundo del arte pasará a la historia, pero si falta este “todo”, la historia será incompleta.

Por eso, partiendo del principio de que en una galería no se deben solo colgar cuadros en las paredes, sino que se debe seleccionar, promover, identificar lo que funciona y descartar lo que no funciona, el galerista se vuelve parte activa en el proceso de promoción.

El galerista es, a la vez, un artista y un crítico. Es un buscador de talentos y un activista de la cultura.

En este contexto los proyectos del espacio de arte Captaloona, en Andrés Mellado 55, Madrid, tienen un rol importante, con la característica de englobar toda nacionalidad confirmando que el arte no tiene fronteras, el arte es una dinámica que une individualidades en un movimiento global porque el artista no busca complacencia, busca la manifestación de un arquetipo.

El programa de actividades en el espacio propone, hasta el 17 de mayo, algunas obras de Claudio Fiorentini, entre ellas las más recientes que vierten hacia el arte conceptual.

Del 19 al 31 de mayo Travesía Compartida, con obras de Felipe Alarcón y Ángel Alonso, dos pintores cubanos que dialogan en una bi-individual, unidos por el color y por la figura humana, danzan en sus obras proponiendo lenguajes diferentes. Ángel Alonso (1967) con figuras demarcadas por un entorno grueso mientras, entre luz y sombras, el color se anuncia y se impone. Felipe Alarcón (1966) inventa un universo de posibilidades que, a partir del trazo inicial, muy leve, que todo lo envuelve. Colores similare, figuras y entornos diferentes, arte dialogante que une sueños y pasiones en el mismo espacio. Ambos pintores nacieron en La Habana y viven es España.

Del 16 al 28 de junio se presentará el segundo número de la revista “Unravel the unconscious life” con tema “Doodles” (garabatos), un proyecto de Loona Contemporary, y con la exposición de las obras de los artistas que participan al proyecto. Los “Garabatos” son las líneas que se trazan libremente, mientras la parte racional está ocupada en otras actividades, como una conversación telefónica, y que tienen origen en el subconsciente. El reto para el artista es convertir estas líneas en obras de arte.

Todo esto se prepara mientras en el Museo Histórico de Lecce (Italia) se tiene el primer Festival Loona Contemporary, con artistas de diferentes nacionalidades, cubriendo cuatro continentes.

Loona Contemporary es una emanación de Captaloona Art y representa la selección de la dirección artística, en la que se reúne una comunidad de artistas que se ha formado después de años de trabajo.

Más proyectos y más ideas serán anunciados en los próximos meses, manifestando la vitalidad que caracteriza el fermento cultural contemporáneo que, no hay que olvidarlo, es la semilla de la que brota el pensamiento de mañana.

No dejen de pasar a vernos en Calle de Andrés Mellado 55. Madrid.