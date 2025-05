Warren Buffett anuncia su retirada: EI2Value destaca como referente del value investing en España

Madrid, 7 de mayo de 2025 — El legendario inversor Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, ha anunciado su retirada definitiva del mundo financiero, cerrando una era que marcó a varias generaciones de inversores. Considerado el mayor exponente del value investing, Buffett deja tras de sí un legado de rentabilidad sostenida, visión a largo plazo y principios sólidos de inversión.

En este contexto, la gestora española EI2Value se consolida como uno de los principales referentes nacionales del value investing. La firma, que ha alcanzado la máxima participación permitida por la CNMV, ha logrado una rentabilidad acumulada cercana al 100%, incluso tras atravesar escenarios de alta volatilidad y crisis económicas internacionales.

Un referente de la inversión racional

Fundado sobre los mismos principios que guiaron a Buffett durante más de medio siglo —paciencia, análisis fundamental y visión empresarial— EI2Value ha demostrado que el value investing sigue plenamente vigente. “Nuestro enfoque es simple: invertir en empresas con valor real, sólidas y sostenibles. Los resultados respaldan nuestra filosofía”, señalan desde la firma.

En los últimos años, EI2Value ha sido reconocido por plataformas independientes como Morningstar y VDOS, situándose en los primeros puestos por rentabilidad dentro de su categoría.

La filosofía de Buffett, más viva que nunca

Warren Buffett deja un legado basado en la confianza a largo plazo en los mercados, en invertir cuando los demás dudan y en entender las empresas antes que sus acciones. EI2Value recoge ahora ese testigo en el contexto español, como ejemplo de que el enfoque de inversión racional sigue siendo una fórmula ganadora.

Contacto de prensa:

Nombre: Departamento de Comunicación – EI2Value

Email: prensa@ei2value.com

Web: www.ei2value.com

¿Le gustaría que también prepare una versión más breve para medios digitales o redes sociales?