María Majón representa a España y a APIDE en el workshop de la UNESCO sobre creadores digitales

La CEO de Let’s Be Group y Let’s Be Influenced, y miembro fundadora de la Asociación de Profesionales del Influencer Marketing en España (APIDE), María Majón Diéguez, ha participado en representación de APIDE como portavoz del sector español del influencer marketing en el taller internacional organizado por la UNESCO con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2025.

El encuentro, celebrado el pasado 5 de mayo en Bruselas bajo el título “Global Multistakeholder Workshop on Digital Content Creators and Information Integrity”, reunió a expertos de todo el mundo para debatir el papel creciente de los creadores digitales como actores clave en el ecosistema informativo global.

La participación de María Majón se produjo en calidad de representante de APIDE, la primera entidad en España que agrupa a agencias, profesionales y expertos del sector con el objetivo de profesionalizar, regular y dar visibilidad al marketing de influencia en el país. Su intervención subrayó la necesidad de establecer estándares éticos, estructuras de autorregulación y marcos que aseguren la transparencia y la confianza en la información que emiten los creadores de contenido.

La UNESCO, como organismo internacional de referencia en comunicación e información, ha manifestado su compromiso con la fiabilidad de los contenidos digitales y el fortalecimiento del papel de los creadores como agentes responsables. Uno de sus recientes avances es el lanzamiento del curso “How to Be a Trusted Voice Online”, una formación gratuita y accesible en cuatro idiomas, dirigida específicamente a creadores de contenido que desean desarrollar buenas prácticas informativas y convertirse en fuentes fiables para sus comunidades.

Durante el taller se abordaron desafíos como la presión de los algoritmos, la monetización de contenidos, la influencia en momentos críticos (elecciones, crisis sanitarias, conflictos) y la necesidad de diferenciar entre publicidad, opinión y hechos verificables. También se debatió sobre la inclusión de los creadores en marcos legales y de gobernanza audiovisual. “Representar a España junto a APIDE en un espacio como este no es solo un honor, es una señal de que el influencer marketing ya forma parte de los grandes debates globales sobre información, ética y regulación. Hemos llegado hasta aquí por el trabajo de muchas personas que creen en una industria sólida, profesional y transparente”, señala María Majón.

La presencia de APIDE en este foro marca un paso histórico para la industria española del marketing de influencia, consolidando su posición en el diálogo internacional sobre políticas públicas, confianza digital y futuro del ecosistema informativo.