​Solo cuatro de cada diez empresas están enseñando inteligencia artificial a sus empleados

La inteligencia artificial está cambiando la forma en que operan las empresas, pero sin la formación adecuada, su potencial no se materializa. Según los expertos de Growth Hacking Course, que evoluciona ahora hacia Growit School, la clave para aprovechar esta tecnología para mejorar la productividad y el rendimiento radica en preparar a las empresas y capacitar a las personas para implementarla estratégicamente en su día a día La inteligencia artificial ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una realidad que está transformando el panorama empresarial. Su adopción permite optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y explorar nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, para aprovechar su verdadero potencial, las empresas deben invertir en la formación adecuada de sus equipos. La IA no reemplaza personas, pero quien la sepa utilizar marcará la diferencia

La IA no es solo una herramienta, sino una actitud que requiere un enfoque práctico y estratégico. Sin una implementación efectiva y accionable, su impacto será limitado. “La formación que ofrecemos sigue un enfoque de "learning by doing", permitiendo a las empresas integrar la tecnología de manera tangible, con resultados medibles en su proceso de cambio. La IA no viene a reemplazar a los empleados, sino a potenciar sus capacidades. La clave está en que las personas que sepan usarla serán las que marquen la diferencia en términos de eficiencia y productividad”, explica Jean Noel Saunier, fundador de Growth Hacking Course, pioneros en Growth Hacking e IA en España desde 2018, y queevoluciona ahora hacia Growit School, reafirmando su liderazgo en la formación en inteligencia artificial generativa aplicada al mundo. Su liderazgo en el sector se refleja también en el alcance digital de sus iniciativas. Ejemplo de ello es la viralización de su Enciclopedia de Herramientas de IA, que ha superado 1,3 millones de impresiones en redes sociales, cosechando más de 20.000 comentarios, 5.000 compartidos y más de 10.000 reacciones, marcando un hito en el alcance orgánico y consolidando su papel como referente en divulgación de inteligencia artificial para negocios. El impacto de la IA en el mercado laboral

A pesar de su potencial, la adopción de la IA en el ámbito empresarial presenta desafíos. Según datos publicados y recogidos por Growth Hacking Course, ahora operativa bajo el nombre de Growit School, revela que solo el 40% de las empresas ofrecen formación en IA a sus empleados, mientras que el 72% de los directores de recursos humanos anticipan un aumento en la brecha de habilidades en los próximos cinco años. Este desfase subraya la urgencia de programas formativos que capaciten a los profesionales con las competencias necesarias para implementar y gestionar soluciones de IA de manera efectiva. Para abordar estas necesidades, Growth Hacking Course ofrece una variedad de programas especializados, entre los que se destacan Multiplica tus ventas con IA, orientado a maximizar estrategias comerciales mediante herramientas de inteligencia artificial; Growth Hacking Course, enfocado en técnicas avanzadas de marketing digital potenciadas por IA; Curso ChatGPT, diseñado para dominar el uso de esta herramienta en la mejora de la productividad empresarial; o LinkedIn Sales Mentorizado y Marketing & Sales Automation Mentorizado, cursos dedicados a la automatización de procesos de ventas y marketing, integrando soluciones de IA para resultados óptimos. “La formación en IA no solo es una inversión tecnológica, sino también una inversión en capital humano. Equipar a los equipos con el conocimiento necesario para integrar estas herramientas es lo que permite a las empresas marcar la diferencia”, señala Jean Noel.