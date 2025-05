'Soledad + María', nueva novela de Chana Martín Pérez

Soledad + María es una obra literaria que invita a detenerse, mirar hacia dentro y reconectar con lo esencial. A través de la mirada delicada y sensible de su autora, Chana Martín Pérez presenta la historia de María, una joven que vive en una aldea rodeada de campo, animales, plantas y recuerdos, y cuya existencia se entrelaza con una compañera inusual: la Soledad Título: Soledad + María

Autora: Chana Martín Pérez

Disponible en: Amazon

Género: Narrativa introspectiva / Realismo simbólico / Literatura emocional

La novela propone una exploración profunda de las emociones humanas, desde la paz interior hasta la necesidad de cambio, pasando por el descubrimiento personal y el sentido de pertenencia. Mediante una narración rica en imágenes y una prosa cargada de lirismo, la autora construye un universo íntimo donde lo cotidiano adquiere dimensiones poéticas.

Un viaje simbólico a través del alma

Lo más notable de Soledad + María es su capacidad de dar vida a conceptos abstractos como si fueran personajes con voz propia. La Soledad, la Angustia y el Miedo no son simplemente estados del alma: en esta novela caminan, dialogan, sienten y evolucionan junto a la protagonista. Este enfoque ofrece una lectura fresca, imaginativa y profundamente reflexiva, en la que el lector podrá reconocerse y emocionarse.

Cada capítulo abre una nueva ventana a la transformación de María, desde su conexión con la naturaleza hasta su decisión de emprender un camino distinto, lleno de interrogantes y descubrimientos. La obra se convierte así en una fábula moderna sobre el valor del silencio, la introspección y la solidaridad.

Una voz literaria comprometida con lo humano

La sensibilidad de Chana Martín Pérez se manifiesta en cada página: en su manera de describir los paisajes rurales, en las pequeñas acciones que definen a sus personajes, y en los diálogos que capturan las contradicciones de la vida moderna. La autora defiende la dignidad de los vínculos, la importancia del respeto por uno mismo y el poder transformador de la empatía.

Soledad + María es también un homenaje a las mujeres fuertes y discretas, a las emociones no siempre comprendidas y a la belleza de las cosas pequeñas. Con una narrativa íntima, cargada de simbolismo y emoción, la autora invita al lector a detener el reloj y contemplar el alma desde otro lugar.

Para lectores que buscan algo más

Esta novela es ideal para quienes disfrutan de lecturas con profundidad emocional, ambientaciones realistas y mensajes universales. Es una obra que se siente cercana, que habla al corazón y que deja una huella suave pero persistente.

Soledad + María es mucho más que una historia: es una experiencia sensitiva, una conversación con las emociones, y un recordatorio de que a veces, en lo sencillo, está lo verdaderamente extraordinario.