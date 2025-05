El centro auditivo móvil de Aural lleva atención auditiva gratuita a Marruecos durante la Titan Desert

El centro auditivo móvil solidario ha atendido a más de 300 personas y ha donado y adaptado más de 100 audífonos en pleno desierto de Marruecos. En el marco del proyecto ‘Ejemplos de superación’ Aural ha trabajado, un año más, para mejorar la calidad auditiva de los habitantes de la zona. Aural Centros Auditivos y KH7 han unido fuerzas por segundo año consecutivo para ayudar a personas con recursos limitados en el área en el que se desarrolla la carrera La Škoda Titan Desert ha cruzado la línea de meta, pero uno de sus grandes logros se ha cumplido fuera del circuito: el centro auditivo móvil de Aural Centros Auditivos ha ofrecido, por segundo año consecutivo, atención auditiva gratuita a las poblaciones locales próximas a la carrera, acercando un año más soluciones reales a quienes más lo necesitan.

Desde el pasado jueves 1 de mayo, el camión solidario ha recorrido el territorio marroquí ofreciendo revisiones auditivas, diagnósticos y adaptación de audífonos de forma completamente gratuita. En los seis días que ha durado la competición, el centro auditivo móvil de Aural Centros Auditivos ha realizado más de 300 revisiones audiológicas y ha donado más de 100 audífonos.

Esta acción, desarrollada en colaboración con KH7, forma parte del proyecto social de Aural ‘Ejemplos de superación’ y ha contado con un equipo especializado compuesto por el médico otorrino José Francisco Muñoz y dos audioprotesistas de Aural, Jaume Forner y Joana Serra.

"Queremos rendir homenaje a esta tierra que nos ha acogido. Sabemos que hay muchas personas aquí que no pueden acceder a la corrección auditiva y venimos con la intención de ayudar a esta población a que mejore su calidad auditiva", afirma Juan Ignacio Martínez, CEO de Aural Centros Auditivos. "Es una unidad móvil perfectamente equipada para realizar diagnósticos y adaptación de audífonos. Nuestro objetivo es claro: ayudar a las personas a reconectar con sus vidas en contextos donde el acceso a soluciones es limitado".

Tras retomar en 2024 una iniciativa que no se llevaba a cabo desde 2017, Aural Centros Auditivos y KH7 refuerzan por segundo año consecutivo su colaboración solidaria en la Škoda Titan Desert Morocco. Bajo el lema ‘Volver a oír para volver a vivir’, ambas compañías han mantenido un año más su compromiso de ofrecer atención auditiva gratuita a personas con recursos limitados en las zonas donde transcurre la carrera.

Un reto que va más allá del deporte

Además del dispositivo médico sobre ruedas, Aural Centros Auditivos ha competido con equipo propio compuesto por 22 ciclistas entre los que se encuentran personas con pérdida auditiva, familiares, profesionales de la red Aural y deportistas de alto rendimiento.

Bajo el lema 'Que la pérdida auditiva no te limite', el equipo ha conquistado los más de 600 kilómetros de desierto con el objetivo de visibilizar y luchar contra el estigma aún asociado a la pérdida auditiva y demostrar que es posible vivir plenamente con la solución adecuada.

Acerca la Red de Centros Auditivos Aural

La red Aural, pionera de la audiología en España, cuenta con más de 700 consultas de atención y adaptación audiológica entre España y Latam. Desde hace más de 45 años, trabaja para mejorar la audición, la calidad de vida y el bienestar de las personas con pérdida auditiva. Para ello se apoya en los profesionales más formados y mejor capacitados, los protocolos de servicio más exigentes y de un producto de excelencia.

Aural Centros Auditivos basa su propuesta de valor en la oferta de programas de audición que inlcuyen un conjunto de servicios de valor añadido diferenciales que garantizan que cualquier cliente tenga cubiertas todas sus necesidades auditivas desde el primer día y que incluye revisiones periódicas gratuitas, garantía de satisfacción, garantía de reposición por pérdida o robo, asistencia por control remoto, e incluso importantes ventajas en la renovación de los programas de audición cada tres años, siempre con cómodas cuotas mensuales.

Aural es la red que en 1978 fundó Juan Martínez Sanjosé, creador e impulsor de la profesión de audioprotesista y una de las personas más influyentes del sector de la audioprótesis en España.