GRUPO CANT vuelve a confiar en MASPV y amplía su planta en Terrassa (Barcelona)

Esta planta, ubicada en un Centro Especial de Empleo (CET), tiene una potencia pico de 57 kWp y una extensión de 275 m². De esta forma, Grupo Cant aumenta su independencia energética, reduciendo 30 toneladas de CO₂ al año MASPV, compañía española líder en producción de energía solar, ha culminado con éxito la ampliación de la planta fotovoltaica de Grupo Cant, empresa de limpieza industrial y servicios auxiliares, en Terrasa (Barcelona). Esta planta está ubicada en un Centro Especial de Empleo (CET) que da trabajo a más de 100 personas en riesgo de exclusión social. El proyecto refuerza el compromiso de ambas empresas con la sostenibilidad y la energía renovable, contribuyendo significativamente a la reducción de la huella de carbono en la región.

La nueva ampliación de la planta solar, que ahora cuenta con una potencia de 57 kWp, abarca una superficie neta de 275 m². Esta expansión incluye la instalación de 50 módulos de la marca Risen de 440 W y 64 módulos de Risen de 540 W, asegurando una producción energética eficiente y sostenible.

Los sistemas de anclaje utilizados en la instalación son de alta calidad, incluyendo las marcas Fixmag, Fixad y SUNFER 07.1H, tres estructuras distintas para adaptar el proyecto a las diferentes geometrías y particularidades de la cubierta, garantizando la mayor estabilidad y durabilidad de la planta. Para la conversión de la energía solar, se han implementado inversores de la reconocida marca HUAWEI, lo que asegura un rendimiento óptimo del sistema.

Con una independencia de la red del 60%, la planta solar de GRUPO CANT producirá anualmente un total de 73,880 kWh, equivalentes a 739 MWh. Esta producción no solo permite a la empresa aumentar su ahorro, sino que también representa una significativa reducción en las emisiones de CO2. Gracias a esta ampliación, se estima que se evitarán la emisión de aproximadamente 30 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a 328 árboles que se habrían talado.

Desde Grupo Cant, Rosabel Garrido Lapi, directora de Medioambiente, subraya que la ampliación de la planta fotovoltaica representa un hito crucial para la compañía. "Al incrementar nuestra capacidad de autoabastecimiento energético sostenible, no solo estamos optimizando nuestra eficiencia operativa, sino que también estamos dando un paso decisivo hacia la reducción de nuestra huella de carbono, reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad".

Además, es importante destacar que Grupo Cant no solo se enfoca en la innovación y el crecimiento sostenible, sino que también se distingue por su Centro Especial de Empleo, sobre el cual se ha construido la planta, que brinda oportunidades laborales a más de un centenar de personas en riesgo de exclusión laboral. "Este centro no solo contribuye a la inclusión social, sino que también refleja nuestra responsabilidad corporativa y nuestro deseo de generar un impacto positivo en la comunidad".

Marco De Bianchi, CEO del MASPV en España, afirma que "la culminación de este proyecto con GRUPO CANT es un testimonio de nuestra dedicación a promover energías limpias y sostenibles. Esta ampliación de la planta fotovoltaica con GRUPO CANT no solo es un avance tecnológico, sino un reflejo de nuestra visión compartida de un planeta más limpio y verde. Al reducir 30 toneladas de CO₂ al año, estamos plantando literalmente las semillas de un futuro mejor. Estamos muy orgullosos de que Grupo Cant haya vuelto a confiar en nosotros".

Sobre Grupo Cant

GRUPO CANT es una empresa de limpieza industrial y servicios auxiliares situada en Terrassa (Barcelona) con más de 60 años de experiencia. Actualmente, la empresa atiende a más de 500 clientes a través de una plantilla de 1000 personas, con una facturación que ronda los 19 millones anuales. El grupo cuenta con el Centro Especial de Ocupación CANT, una empresa constituida en 2008 con la misión principal de integrar a personas con diversidad funcional al mercado laboral ordinario. Actualmente, la integran alrededor de 100 personas que prestan servicios auxiliares a empresas, principalmente en servicios de limpieza. La creación de esta empresa surgió con la finalidad de aportar a personas con riesgo de exclusión, un apoyo para que puedan aportar valor tanto a la sociedad, como al tejido empresarial.

Sobre MASPV

MASPV es un actor global en el sector fotovoltaico. La compañía cuenta con un equipo altamente especializado con más de 20 años de experiencia en ingeniería, desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía solar. Hasta el momento, el promotor ha instalado más de 500 MW a nivel internacional, contando con proyectos en España, China, Japón, Panamá, México, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Colombia. La revolucionaria propuesta de autoconsumo denominada EMC (Energy Management Contract) de MASPV permite a las empresas ahorrar en sus consumos de energía y superar incluso el 50% de independencia de la red sin necesidad de que asuman la inversión en la instalación fotovoltaica, asegurando precios bajos de la energía a medio y largo plazo.