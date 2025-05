Una familia, cinco generaciones y un país en transformación: Joan Montes publica 'Resistir y vencer', una novela histórica sobre la memoria, la lucha y la identidad

El escritor realiza un recorrido por la historia de España para tratar de comprender que el pasado es la única forma de forjar el futuro Barcelona, 1975. Mientras el franquismo llega a su fin, un joven descubre que el destino de su país y el de su familia están más unidos de lo que jamás imaginó. Así arranca Resistir y vencer (Editorial Tregolam), la nueva novela de Joan Montes, que invita al lector a viajar por los grandes episodios de la historia de España desde una mirada íntima y humana.

Tras el éxito de su primer libro, El día que murió Fidel Castro, el escritor y exdocente Joan Montes (Barcelona, 1959) vuelve con fuerza con esta novela histórica ambiciosa y profundamente humana. Con una dilatada trayectoria en el ámbito educativo y varias publicaciones divulgativas a sus espaldas, Montes traslada ahora su mirada crítica y pedagógica a la narrativa de ficción, ofreciendo una obra que entrelaza con precisión la historia de España y el legado familiar a lo largo de más de un siglo.

Ambientada en sus primeras páginas en la localidad de L’Hospitalet de Llobregat, durante el ocaso del franquismo, la historia se narra a través de los ojos de Sergio Sandoval, un adolescente idealista que, movido por las dudas sobre su presente, se adentra en el pasado de su familia gracias a los relatos de su abuelo Martín.

A lo largo de sus páginas, el lector recorrerá eventos históricos como la Guerra de Cuba, la Barcelona obrera del siglo XX, la Guerra Civil, el exilio, la posguerra y la transición democrática. Pero no lo hará desde la distancia fría de los libros de texto, sino a través de las voces de quienes vivieron cada momento con coraje, miedo, esperanza o resignación.

"La narración mezcla la ficción de una saga familiar de origen muy humilde, que a lo largo de casi siglo y medio convive con una realidad histórica de un país gobernado por una clase política. Esta aparece en el relato con nombres y apellidos y, en la mayoría de los casos, nunca favoreció a los más vulnerables, aunque sí apoyó a los más poderosos".

El autor aborda temas de profunda carga histórica y social sin caer en el adoctrinamiento ni en el juicio simplista. Montes consigue retratar la complejidad de las ideologías, la polarización política y la responsabilidad del recuerdo, en una época que sigue dejando cicatrices en la sociedad actual.

Asimismo, la novela no solo cuenta una historia de familia: reivindica la memoria de los invisibles, de los que perdieron, callaron o fueron silenciados. Desde los barrios más humildes hasta los campos de batalla, desde los exilios forzados hasta las pequeñas resistencias cotidianas, esta obra se convierte en un homenaje a quienes sostuvieron el país desde la sombra.

"Como enseñante, un reto personal siempre ha sido hacer pedagogía sobre lo que vivieron nuestros antepasados más cercanos y recuperar la memoria histórica, para no volver a caer en los mismos errores. Algo que, por desgracia, vuelve a estar ocurriendo: epidemias, grandes catástrofes, éxodos, totalitarismos, guerras, corrupción política…".

Montes muestra estilo directo, con un ritmo ágil y envolvente que alterna la voz reflexiva con diálogos vivos, sin perder nunca la sensibilidad ni el rigor histórico. La inclusión de figuras históricas reales, integradas con naturalidad en la trama, aporta una dimensión documental única sin restar protagonismo al relato humano.

"El mundo moderno cada vez se va bipolarizando más: los de derechas y los de izquierdas, los ricos y los pobres, los buenos y los malos en las guerras… El relato pretende demostrar que entre el blanco y el negro hay muchos colores, muchos matices, y ahí es donde nos hemos movido la mayoría de la gente […]".

Este libro es ideal para los amantes de las novelas históricas, así como para educadores, jóvenes interesados en el pasado reciente, ya que logra hacer comprensible y cercana una época de enorme complejidad.

Con Resistir y vencer, Joan Montes ha escrito una obra que no solo entretiene: también educa, interpela y conmueve. Un relato que reafirma que la historia no solo se estudia, también se hereda.

La obra ya está disponible en librerías seleccionadas y en plataformas como Amazon.