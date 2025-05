Excusas de los nuevos listillos ecologistas

De un tiempo a esta parte vienen pronunciándose en la mayoría de los medios de comunicación las opiniones de los nuevos voceros de la radicalidad ecologista y que no tienen mejor cosa que hacer que dedicarse a denostar y tirar por tierra, tomándolo por costumbre, el nombre de España.

La excusa o la razón para atacar tan vil y cobardemente a España no es otra, por lo menos así lo dan a entender, es hacerlo desde el desconocimiento, la nocturnidad y la alevosía de la etiqueta de la que presumen, ecologismo, que hace que sus voces sean tenidas en cuenta, ya que la marca hace mucho y claro está, tiene repercusión en el mundo mundial de lo mediático.

Pero claro, lo que no saben estos listillos es que aquí, en muchos pueblos y comarcas de nuestro país, sus opiniones y puntos de vista están más que calados, y a pesar de sus continuos ataques y su lugar privilegiado en todos los medios de comunicación habidos y por haber, no pueden, o no quieren o no pretenden decir la verdad acerca de la realidad de las especies protegidas.

Así, estos listillos crean una cortina de humo para que no se sepa mucho o nada acerca de las enfermedades que sí están terminando con la población de las especies protegidas, enfermedades desarrolladas por los animales criados en cautividad.

¡Seamos más serios y no nos creamos las patrañas de este falso nuevo ecologismo!