Poemas de Rolando Revagliatti de su libro ‘Tomavistas’

“ELMER GANTRY”

Evangelistas: a toda orquesta la enormísima

carpa del gracioso Amor Omnímodo

El Recalcitrante Amor acertaba

en un tema rápido de Iglesia

El Amor infla los tríceps del físico-culturista

participante más esponjado del Torneo

Intercontinental de Grandes Patos

Jesús, en tanto Locomotora Cristo ya había boxeado por el título universal

de todos los pesos en el Paradise Center

Fortalezas para ti, hermana

y para ti, primo dilecto ¿Pero qué tipo específico de fortaleza

prescribir para cada adepto consubstanciado

con la Antigua Religión?

Sólo aúlla el Demonio a través de este

o aquel oportuno acólito de la manada

Renovadores Aleluyas despide la imprecisa chusma de las ciudades ¿Se hinca el escepticismo metropolitano

ante el Supremo Arremetedor?

¿Perdidos o salvados? ¿Y cuántas veces convertidos?

En tabernas y tabernáculos enfatizo:

Amor Divino

¿como reguero de polvo eres?

“ELMER GANTRY” de Richard Brooks. *

“SOPHIE’S CHOICE”

Volvé a Cracovia

a tu floración antes de la guerra

al piano de tu madre o al tuyo

Volvé plurilingüe al poema

de Emily Dickinson.

“SOPHIE’S CHOICE” (“LA DECISIÓN DE SOFÍA”) de Alan J. Pakula. *

“NO MAN OF HER OWN”

Clark es Clark Clark es esa marca: Clark: sustancia registrada

Desestimando que Jack London o Shakespeare alcanzaran a involucrarlo aparenta imbuirse de Byron en una biblioteca municipal

Tomando helado con la bibliotecaria y los padres de la bibliotecaria es el digno tomador de helados en el digno living de la casa de los padres de la bibliotecaria

Él nunca decepcionaría a la bibliotecaria no [procurando desquiciarla gozosamente con aplomo y liviandad en alguna

[agradable cabaña de las inmediaciones

Una bibliotecaria en piyama de seda a solas con él

es bastante más que una bibliotecaria de Glendale

(en los suburbios de Los Ángeles, estado de California, 1933)

Ni qué hablar de cuando una bibliotecaria como Carole se confiesa fascinada por Clark ante Clark y la luna adorable

Clark revolea una moneda de veinticinco centavos

como si fuera el provinciano e imperioso corazón de Carole y arriesga suficiente su valorada soltería:

pierde y se casa Clark: gana y le hace el amor en el camarote de un tren maravilloso

En Nueva York presenta su banda de pequeros

a la muy confiada y reciente esposa

Clark es Clark aunque la policía le pise los talones

(apostar al Clark recto y socializado que palpita

debajo de los prístinos pliegues del libertino)

Él opta por dar con su pinta a la cárcel

pena breve/ reencuentro

¿Una bibliotecaria no puede llorar si está feliz?...

“NO MAN OF HER OWN” (“NINGÚN HOMBRE ME PERTENECE”) de Wesley Ruggles. *

Han sido así conmigo

Cuatrocientas mil las liras que me cobraba

Romy Schneider cada vez siendo mi esposa

Con Stefania Sandrelli

con Ellen Burstyn con Anouk Aimée

nunca estuve casado

pero sin empacho les confieso con la naturalidad y hasta simpleza

que me caracteriza

que también éstas

me cobraban. *

“BARTON FINK”

El dueño de esa voz alude a pertenencias

y declama: “No dejes al hombre común, trabajador, para mañana si lo puedes encarar hoy artísticamente”

El dueño de esa Underwood entra al paisaje

de la lámina en su cuarto de hotel sin aspavientos, rodeos, preciosismos

El dueño del airecito que proporciona el pequeño ventilador de su cuarto de hotel es el dueño de su impertérrita página en blanco

inserta en el rodillo impecable de la Underwood

en la que no luchan los malditos

apestosos insignificantes catchers clase B

de la Capitol Pictures.

“BARTON FINK” de Joel Coen. *

“I COMPAGNI”

A las ideas disparatadas

les han brotado revoltosos

asalariados y enfrentativos

militantes

A las ideas disparatadas les florecieron

unos inconformistas recalcitrantes

A las ideas disparatadas se les atraviesan los efectivos recapacitantes

disparos comunes de los soldados y la infaltable policía

A las ideas disparatadas les germinaron

amorosos disparates reivindicativos (al principio con las hojitas vacilantes)

Y todo logrado con poquita agua cada día

Fuera de lo común

el mucho sol.

“I COMPAGNI” (“LOS COMPAÑEROS”) de Mario Monicelli. *

“THE BELLY OF AN ARCHITECT”

Las narices ahora

erran procurando caras

“Sería feliz disponiendo de las rodillas de tu esposa”

Los no nacidos aún

en la belleza de sus condenas.

“THE BELLY OF AN ARCHITECT” (“EL VIENTRE DE UN ARQUITECTO”) de Peter Greenaway. *

Sharon Stone

¿Dará Sharon con un verdadero hombre? Hace mucho que rueda sin dar con uno verdadero

Nunca abundaron

Nunca abundaron

los de su talla Y a mí

ya en su Lejano Oeste

unos bandidos me asesinaron. *

“ROSA LUXEMBURG”

Apuntan a ese fuego

que despierta

desatado

a ese fuego que arma

y deriva en las luchas

que advendrán

Así se mata lo que no cesa de nacer.

“ROSA LUXEMBURG” (“ROSA LUXEMBURGO”) de Margarethe Von Trotta. *

“I CONFESS”

Nos refugiamos:

yo, en su país

usted, padre

en la iglesia

Yo, además y desde ahora

en su secreto de confesión

Porta la confesión de mi crimen ese secreto

y el suyo, padre

confesado o no confesado

cometido o no cometido

su crimen.

“I CONFESS” (“MI SECRETO ME CONDENA”) de Alfred Hitchcock. *