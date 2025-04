"Vivir sin ruido no solo es más agradable", el lema de la Sociedad Española de Acústica contra el ruido

Este miércoles 30 de abril a nivel mundial se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Una efemérides que suele pasar muy desapercibida, pero que tiene mucha importancia en estos tiempos para la sociedad en general. Mucho ruido ambiental, en el trabajo, en el ocio y recreo, etc.



El Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido (International Noise Awareness Day) se puso en marcha por vez primera en el año 1996 por el “Centre for Hearing and Communication” en EE.UU. Su objetivo fue promover la concienciación sobre los peligros de la exposición prolongada al ruido y de combatir sus efectos tanto en laaudición como, en general, en la salud de los ciudadanos. Ahora a nivel internacional se pretende dar a conocer a la sociedad en general y a niños y jóvenes en particular, los problemas relacionados con la exposición excesiva al ruido.

Bajo el lema “Qué a gusto sin ruido”, la Sociedad Española de Acústica se ha unido a la iniciativa. En un comunicado de prensa recuerdan que el ruido no solo molesta, sino que también enferma. Entre los efectos más frecuentes de la contaminación acústica se encuentran la molestia severa, los trastornos del sueño y las enfermedades coronarias. A ello se suman problemas de salud mental, irritabilidad, insomnio crónico y un aumento de los niveles de estrés y ansiedad en la población.

En la nota se indica que en España se establecen unos límites de ruido ambiental algo superiores a los recomendados por la OMS. "Ssi se cumplieran los límites legales actuales se reduciría sensiblemente la probabilidad de sufrir trastornos del sueño y de padecer molestia severa. La autoconcienciación es un aspecto clave a la hora depoder reducir los efectos nocivos del ruido sobre nuestra salud y la de los demás", agregan.

Por ello la Sociedad Española de Acústica ha lanzando un llamamiento urgente a las Administraciones públicas, agentes sociales y a toda la población "para promover actitudes personales, iniciativas empresariales y políticas más ambiciosas de protección acústica". El lema es claro según su presidente Antonio Pedrero "vivir sin ruido no solo es más agradable. Es, sobre todo, más saludable".