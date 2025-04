¿A cuánto los apagones?

El Covid, la Filomena, la Dana, la luz. ¿Cuántos desastres más tenemos que padecer para despertar de este letargo en el que nos tienen sometidos? Los tres primeros fueron causas externas al gobierno, pero no así el último. En todas ellas hubo apagones informativos, se hicieron tarde y deficientes o mal, sobre todo cuando no tienen a quién culpar para ocultar su falta de preparación para desempeñar la presidencia de un país. Lo peor es que estos ejecutivos de inútiles y demagogos no saben qué hacer cuando tienen que resolver un problema generalizado, la mayoría de las veces provocado por ellos mismos ya que en ellos prima su ideología, no el saber, y atañe al gobierno, que para eso les pagamos sus enormes sueldos que disfrutan, para que los remedien o mejor, para evitarlos.

¿Por qué pasa esto? Fácil, porque ponen al cargo de ministerios y empresas de gran calado a personal que se rige por ideas trasnochadas en la actualidad y no por ser adecuados al oficio que deben desempeñar. Claro está. Si al presidente del gobierno le regalaron su doctorado que ni siquiera se lo leyó, no va a designar personas competentes para que le hagan sombra, de este modo pone al frente de funciones importantes para el bienestar social a personas que no tienen nada que ver, al pescadero lo ponen a vender zapatos, al panadero a asfaltar calles, al camillero a regentar hospitales, a los adictos a lo ajeno a ministros y asesores, al que hace tumbing en el sofá le hacen responsable de trabajo, a pícaros en fiscalías……, así va colocando a todos sus amiguetes y afines en componentes del desgobierno para que le adoren y adoben su ego, le den sus votos y sigan todos chupando del bote, del bote que nos cuesta sudor y lágrimas al resto de la sociedad.

Lo único que tenemos claro con este gobierno es que lo que dice que no va a pasar nunca, pasa. Así que podemos tomar medidas preventivas. Es lo único positivo que le encuentro.

Los auténticos técnicos, los que saben lo que traen entre manos, advirtieron hace tiempo que estaban fallando los sistemas energéticos y que habría que invertir para su mejora, y pasó que la reactiva hizo saltar los plosters, pero para Sánchez es mucho más vendible lo verde y más baratito. Veremos a quién echa la culpa ahora.

Todo esto se me ocurre pensando bien, porque también podría haber alguna mano extracorpórea que dijese o diese algo para bien de alguien, como diría Gila. Mejor no pensar.

Y la oposición, ¿dónde está? ¿qué hace? No se la oye ni se la ve. Es desesperante todo.

Lo que ha sido este país y cómo lo está dejando esta casta política. Ante la pasividad de los mismos, la gente de a pie demuestra siempre su bonhomía, ayuda y civismo que nos hacen ser diferentes. ¡Qué triste todo!, pero ¡qué orgullo ser español!