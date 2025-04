Descubrir, jugar y vivir Altaona, el innovador resort de la Costa Cálida

The Art of Living in Spain, la constructora-promotora murciana encargada del desarrollo integral de Altaona Sports & Wellness Resort, da vida a un concepto innovador que va más allá de ser un complejo residencial.

Este resort, el más cercano al centro de Murcia, es un destino donde la exclusividad, naturaleza y el bienestar se fusionan perfectamente para ofrecer una experiencia de vida inigualable. Un lugar diseñado para que tanto residentes como visitantes disfruten de cada etapa de la vida con el máximo confort y sofisticación.

Ubicación estratégica en Murcia, cercanía al centro y una variedad de servicios exclusivos Altaona Sports & Wellness Resort, se presenta como la mejor opción residencial entre el centro de Murcia y sus principales playas, al combinar de manera única: entorno natural, innovación en sus proyectos de construcción y servicios exclusivos.

A tan solo 10 minutos del centro de Murcia y 20 minutos de las principales playas, el resort garantiza un equilibrio perfecto entre tranquilidad y accesibilidad. Su cercanía a la autovía facilita una conexión rápida con los puntos más importantes de Murcia, como centros educativos internacionales de prestigio, hospital La Arrixaca, centros comerciales así como una amplia variedad de ocio y gastronomía.

Viviendas residenciales de diseño, sostenibles y adaptadas a las necesidades Altaona ofrece cinco proyectos residenciales únicos, diseñados para satisfacer los gustos y necesidades más exigentes. Estas exclusivas viviendas están ubicadas en amplias parcelas de entre 400 y 2.500 m² combinando perfectamente amplitud, elegancia y funcionalidad.

Su oferta residencial es diversa y exclusiva, pensada para adaptarse a distintos estilos de vida. Entre ellas destacan las impresionantes Villas Santolinas, situadas en amplias parcelas en primera línea del campo de golf, donde puedes elegir entre varios modelos o diseñar tu hogar desde cero. Otras opciones destacadas de vivienda en una sola planta son Villas Retama en una ubicación cercana al campo de golf y las encantadoras Las Vistas Altaona, situadas a los pies de la montaña, donde disfrutar de increíbles vistas y aire puro.

Y, para quienes buscan la opción más sostenible y de estilo puramente mediterráneo, el innovador proyecto Oasis, reconocido como el mejor residencial sostenible de España 2024-2025, marca un nuevo estándar en calidad y compromiso con el medioambiente.

Cada vivienda independiente cuenta con amplias terrazas, jardines con zona de barbacoa, piscina y parking individuales, villas rodeadas de increíbles vistas al entorno natural de Altaona

Apartamentos todo incluido: calidad de vida para todas las etapas de la vida Altaona acompaña a sus residentes en todas las etapas de la vida, y por ello para quienes desean vivir con mayor calidad de vida ofrece sus apartamentos todo incluido. Espacios donde la independencia se combina con el acceso a servicios de salud, bienestar y actividades de ocio diseñadas para una vida plena en sus años dorados.

Servicios de bienestar y longevidad personalizados para vivir más y mejor.

Comunidad vibrante con actividades sociales y recreativas para fomentar la interacción y enriquecer la vida social.

Seguridad, confort y tranquilidad en un entorno privilegiado para total relajación.

The WOW Experience: deporte, salud y entretenimiento Altaona Sports & Wellness Resort redefine el concepto de ocio activo por completo, con su innovadora oferta WOW Experience, en más de 220.000 m² de terreno dedicados a la salud y el deporte.

Piscina artificial de olas Una impresionante piscina artificial de 24.000 m² y con un ancho de 170 metros permitirá a los amantes del surf disfrutar de más de 1.000 olas perfectas por hora, sin salir del resort. Este espacio único se complementará con un beach club, clases particulares de surf y actividades para toda la familia, creando el ambiente ideal para relajarse y divertirse.

Instalaciones deportivas, de primer nivel En Altaona Sports & Wellness Resort, los apasionados del deporte encuentran su lugar. Y es que aunque ya cuenta con instalaciones de primer nivel, el resort sigue expandiendo su oferta para ofrecer una experiencia deportiva completa y única.

10 pistas de pádel y 10 pistas de tenis, junto con un estadio de última generación para torneos internacionales, para la práctica y la competición en los deportes de raqueta.

Un fitness center de 1.500 m², totalmente equipado con un gimnasio de vanguardia, además de estudios de yoga, pilates y amplios espacios de meditación, pensados para quienes buscan una rutina de entrenamiento equilibrada y saludable.

27 hoyos de golf en su impresionante campo ofrece una experiencia única, llena de emoción y retos.

Centro de bienestar, lujo y relajación con vistas impresionantes

Un espacio diseñado para la tranquilidad y el bienestar, diseñado para ofrecer una experiencia única de relajación y rejuvenecimiento. Salas de tratamientos exclusivos con terapias personalizadas para revitalizar cuerpo y mente.

Piscinas privadas con vistas espectaculares al campo de golf, invitando a la desconexión total. En el caso de las Villas Santolina, piscinas incluso interiores.

Opciones gastronómicas saludables diseñadas para nutrir el cuerpo y el alma, promoviendo un equilibrio perfecto entre sabor y salud.

Vivir en Murcia rodeado de lujo y bienestar Altaona Sports & Wellness Resort se está convirtiendo en el destino de referencia para aquellos que buscan un estilo de vida exclusivo y diferencial en Murcia. Más que un simple resort, esta será la invitación para DESCUBRIR un nuevo concepto de vida, para JUGAR sin límites con su oferta de actividades y para VIVIR con lujo y exclusividad una vida plena.

La creciente popularidad está atrayendo a compradores tanto nacionales como internacionales, así como a inversores que reconocen el enorme potencial y las múltiples oportunidades que presenta.