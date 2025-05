HSN Sailing Team se corona como campeón de las Spring Series de J70

A pesar de que las previsiones meteorológicas no eran buenas, finalmente no se cumplieron y el pasado fin de semana se pudo disfrutar en Barcelona de una condiciones espectaculares de viento, sol y mar. Se logró cumplir con el programa establecido de cuatro mangas diarias, haciendo un total de 12 pruebas, para poner así un broche de oro a las Barcelona Spring Series de J70, que vienen disputándose mensualmente desde marzo con una excelente participación.

Tras 25 mangas navegadas en las tres series celebradas, se ha proclamado campeón el equipo canario HSN Sailing Team, que ya había ganado las dos primeras series y en esta última se despedía con un segundo puesto, con un total de 42 puntos netos y que empieza a contar con el apoyo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. Le sigue en el segundo cajón del podio HangTen-Hnos. Berga con 71 puntos y en la tercera plaza ha logrado subir tras este último evento, el Balearia - Team RCNP con la joven balear María Bover al timón, con un acumulado de 120 puntos. La cuarta plaza fue para Bodegas Can Marlés que no pudo competir en la segunda serie. Y cierra el top-five, el Noticia de Luis Martín Cabiedes, que también faltó al primer evento.

Centrándonos en las regatas de este fin de semana, hubo emoción hasta el final con tres barcos en un pañuelo durante las tres jornadas: Noticia, HSN Sailing Team y HangTen-Hnos. Berga, aunque entre ellos se iban colando en diferentes mangas otros barcos como el alemán Diva, Cobra del RCN de Barcelona, Balearia - Team RCNP o Bodega Can Marlés, demostrando así una excelente competitividad entre todos los equipos. El viernes comenzaban las regatas con un suave levante de unos 8 nudos de intensidad, cumpliéndose as previsiones exceptuando que no llovió en todo el día. Tras la primera jornada con cuatro mangas y un descarte, cerraba Noticia como líder, empatado a puntos del HSN Sailing Team y con un punto más era HangTen-Hnos. Berga en la tercera plaza. Al día siguiente, el viento se mantenía entre los 8-10 nudos de intensidad también de componente Este y había cambios en la clasificación pasando HangTen-Hnos. Berga a la segunda plaza mientras que los canarios del HSN Sailing Team momentáneamente se colgaban del cuello la medalla de bronce.

El domingo, el viento roló a derecha y se acercó mucho al garbí con una brisa fresca del 180º-200º con bastantes roles y una intensidad que fue incrementando desde los 13 a los 16 nudos de intensidad. La jornada empezaba bien para HSN Sailing Team, que tras ir liderando en la primera ceñida el árbitro les obligaba a penalizarse por una infracción en la manera de hacer banda de uno de sus tripulantes, pero siguieron navegando bien, remontando y ganando la 9ª manga de la serie y poniéndose líderes de la clasificación, pero aún quedaban 3 regatas más. A la siguiente prueba era el Balearia - Team RCNP quien lideró desde el principio hasta el final, HSN se confundía de boya con un cambio de recorrido y perdía sus opciones terminando en 6ª posición, lo que aprovecharon bien sus rivales directos, Noticia y HangTen-Hnos. Berga , segundos y cuartos respectivamente. En la 11ª prueba la ganaba Noticia, seguido de HSN Sailing Team y Bodega Can Marlés, que superaba a HangTen-Hnos. Berga también por una confusión con un cambio de recorrido. Y en la última regata prácticamente fue un calco de la anterior, Noticia líder desde el primer momento, segundo fue HSN Sailing Team y la tercera plaza era esta vez para HangTen-Hnos. Berga.

Finalmente, la tercera serie, finalizaba con el siguiente podio: Noticia, de Luis Martín Cabiedes, en primera posición y con 17 puntos netos, tras dos descartes. La tripulación ganadora estuvo formada además por el grancanario Alberto Padrón a la táctica y foque, el gallego Luis Bugallo a la mayor, y el santanderino Juan G. Torcida al spi y maniobra de proa. La medalla de plata era para los canarios del HSN Sailing Team, con Javier Padrón a la caña, con la ayuda a la táctica de Gustavo del Castillo que fue sustituido el domingo por Luis Martínez Doreste, Ricardo Terrades al trimming de las velas y en la proa se alternaron Arturo Oyarzún y Óscar Pijoan. El bronce se lo colgó del cuello la tripulación del HangTen-Hnos. Berga con Món Cañellas a la caña, el grancanario Jorge Martínez Doreste a la táctica, Alberto Guillén al spi y Manuel Carrión al foque.

Próximas citas de J70 en Barcelona y Vigo

La temporada nacional de la clase J70 continúa este mismo mes. En Vigo se navegará el 4º evento del Campeonato Atlántico el fin de semana del 13 al 14 de mayo. Después en Barcelona, será el 52º Trofeo Conde de Godó que se disputará del 30 de mayo al 1 de junio, en el que además de barcos ORC y monotipos J70, se volverá a celebrar por tercer año consecutivo la Women’s Cup, exclusiva para tripulaciones femeninas que también regatearán a bordo de monotipos J70. Y tras la primavera, la temporada concluirá con el Campeonato de España (La Coruña, 13-15 de junio) y la Copa de España (Barcelona, 3-5 octubre) que serán las competiciones puntuables para configurar el ranking nacional de 2025, y que definirá las plazas españolas para el mundial de 2026 que se disputará en Cascais, Portugal