Es una gran realidad que no hay futuro sin sociedad, no hay sociedad sin familias y no hay familias sin hijos, como quedó patente el domingo, 23 de marzo, en el que miles de personas llenaron de colorido las calles de Madrid para celebrar la vida en positivo, alejados de la cultura de la muerte y poniendo el acento en la protección especial de la vida de los más débiles. Esto supone un "sí" mayúsculo a la vida, una propuesta ilusionante que es también parte esencial de la propuesta cristiana, y que se nos invita a testimoniar con especial esperanza en este año Jubilar.