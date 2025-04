La Comisión de Vacunación del COEGI llama a "no bajar la guardia" en inmunización para no perder el terreno ganado a muchas enfermedades

24 – 30 de abril: Semana Mundial de la Inmunización. Rosa Sancho, responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI, afirma que frente a la elevada cobertura de inmunización entre la población infantil, la vacunación de las personas adultas constituye un reto en Euskadi: "Las vacunas son para todas las personas y durante toda la vida", recuerda. Anima a la ciudadanía a consultar con su enfermera de referencia en el centro de salud cualquier cuestión relacionada con inmunización y su calendario vacunal Bajo el lema 'La inmunización para todas las personas es humanamente posible', la Semana Mundial de la Inmunización 2025 se desarrolla del 24 al 31 de abril con el objetivo de que un mayor número de personas, y sus comunidades, estén protegidas frente a enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Según datos de la OMS, durante los últimos 50 años, las vacunas esenciales han permitido salvar al menos 154 millones de vidas. Es decir, 6 vidas por minuto, cada día, durante cinco décadas.

En este contexto -y coincidiendo con los 50 años del primer calendario vacunal en España-, la Comisión de Vacunación del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) organiza el próximo martes, 29 de abril, su X Jornada de actualización en vacunación. Dirigida a enfermeras/os el objetivo del encuentro es analizar la evolución de la vacunación en Euskadi; actualizar conocimientos con respecto al manejo de los nuevos esquemas de adaptación de calendarios vacunales, y aportar destrezas a las enfermeras para actualizar el calendario de vacunación a lo largo de la vida.

Aunque subraya que la pandemia ha podido tener un cierto efecto de "saturación" entre la ciudadanía con respecto a las vacunas, Rosa Sancho -responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI -, subraya la importancia de "no bajar la guardia" en la vacunación, "ya que existe el riesgo de perder terreno que ya hemos ganado a muchas enfermedades".

En su opinión, las vacunas "están siendo víctimas de su éxito en el control de enfermedades que, aunque ahora no vemos, están aquí. Esto hace que (especialmente entre la población joven que no ha conocido ni vivido esas enfermedades), se pueda pensar que no es necesario seguir vacunándose". Frente a ello, Sancho aboga por la necesidad de hacer pedagogía entre la ciudadanía y recordar que "estamos como estamos gracias a la vacunación. Es necesario desarrollar espíritu crítico entre la ciudadanía porque nos va la salud en ello. Todo lo que se escucha o se lee se debería contrastar con información científica", apostilla.

Rosa Sancho, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), afirma que las coberturas de vacunación en Euskadi son buenas, especialmente entre la población infantil (ronda el 95%), si bien queda camino por recorrer en la vacunación de personas adultas:

"Es una asignatura pendiente. La concienciación sobre el calendario vacunal infantil está muy extendida desde hace años; ahora se ha cambiado el paradigma y se pone el foco también la vacunación de la persona adulta: las vacunas son para todas las personas y durante toda la vida". Sin embargo, "existe un gran desconocimiento entre la población adulta sobre su situación vacunal y los riesgos de las infecciones".

Por ello, anima a la ciudadanía a consultar con su enfermera de referencia en el centro de salud cualquier cuestión relacionada con la vacunación.

Por último, Rosa Sancho subraya que el papel de las enfermeras es imprescindible, "no porque administremos la vacuna, sino porque somos sus profesionales de referencia, confían en nosotras y van a seguir nuestras recomendaciones. La actitud de la enfermera, con una recomendación activa y con convicción, es lo que puede hacer que la población se vacune", concluye.

Por su parte, con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización que arranca hoy, la OMS lanza el siguiente mensaje: "Estamos en un punto de inflexión en la historia de la salud mundial. Los avances logrados con tanto esfuerzo en la eliminación de enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación están en peligro. Las vacunas son la prueba de que, cuando nos lo proponemos, es posible que haya menos enfermedades y más vida".