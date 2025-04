La Cartuja acogerá la octava final de Copa entre Real Madrid y Barcelona

El “Clásico” del fútbol español se desplaza este fin de semana hasta el estadio de La Cartuja y la de este próximo sábado será la octava final de Copa del Rey que disputarán ambas escuadras. Han pasado once años desde la última celebrada en Valencia, y Sevilla será la sede del primer Real Madrid-Barcelona en las 123 ediciones de la competición.



Hansi Flick y Carlo Ancelotti se citarán en La Cartuja. Los azulgranas, con la sensible baja de su goleador, el polaco Robert Lewandowski, y el Real Madrid con su estrella, el francés Kylian Mbappé, que llegará entre algodones por un golpe en el tobillo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions. Una final sin un favorito claro, aunque cierto es que quizá el momento anímico de la entidad blaugrana es sensiblemente superior al de su adversario.

El Barça se presenta en la capital andaluza como líder en la Liga, clasificado para las semifinales de la Champions y con el bagaje de haber conseguido el título de Supercopa de España, venciendo precisamente en la final al conjunto blanco por un contundente 5-2. Mientras que el Real Madrid ha logrado la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental (Atalanta y Pachuca, respectivamente fueron sus víctimas), marcha en segunda posición en la Liga y cayó eliminado en los cuartos de final de la Champions League derrotado por el Arsenal.



Final a final

En los siete enfrentamientos disputados hasta ahora, en cuatro de ellos ha sido el Real Madrid quien ha saboreado las mieles del triunfo, mientras que tres han caído del lado azulgrana.

La primera de las finales entre merengues y culés se disputó en la temporada 1935/36 en Mestalla (Valencia), tan solo un mes antes del comienzo de la guerra civil y la victoria cayó del lado madridista, 2-1, con goles de Eugenio y Lecue para el Real Madrid y Escola para el FC Barcelona.

Debieron transcurrir 32 años para que volviese a repetir idéntica final. Era la temporada 1967/68 y la final se disputó en el Santiago Bernabéu, pero la victoria sonrió a los azulgranas (1-0) con un tanto en propia puerta de Zunzunegui.

Seis años después, en la temporada 1973/74 se volvieron a encontrar ambos en la final y el Real Madrid goleó al Barça por un contundente 4-0 en el partido disputado en el estadio Vicente Calderón, con goles de Santillana, Rubiñán, Aguilera y Pirri y con la ausencia significativa de la estrella azulgrana, Johan Cruyff, privado de jugar la final al no estar permitido que los extranjeros disputaran partidos de Copa.

En la temporada 1982/83 el Barcelona equilibraría el palmarés con dos victorias por bando ganando la final (2-1) en La Romareda de Zaragoza, con goles azulgranas de Victor y Marcos Alonso y Santillana por parte madridista.

La década de los noventa comenzó con un enfrentamiento entre ambos en el Luis Casanova de Valencia disputado el 5 de abril de 1990, logrando el Barcelona la Copa del Rey tras ganar 2-0, con goles de Amor y Julio Salinas.

Veintiún año después en la temporada 2010/11 disputaron su sexta final y el Real Madrid logró el triunfo con un solitario gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 102 de la prórroga, repitiendo título en la celebrada en la temporada 2013/14 con goles de Di María y Bale por el Real Madrid y Bartra por el FC Barcelona. Ambas finales se jugaron en Mestalla.