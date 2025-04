Opel Mokka impresiona con su interior renovado con nuevas tecnologías e innovaciones

Gracias al nuevo puesto de conducción y al infoentretenimiento, los conductores pueden esperar un viaje aún más conectado y relajado. De ello se encarga la plataforma tecnológica de última generación de Snapdragon ®, así como el equipamiento de serie con pantallas de 10 pulgadas que se pueden personalizar de muchas maneras. Con ChatGPT2, la inteligencia artificial de coaprendizaje entra en juego en el Mokka por primera vez, haciendo que cada viaje en coche sea más agradable y entretenido. El nuevo Mokka tiene un estilo refinado en el exterior y en un nuevo nivel en el interior: audaz, puro, intuitivo y con visión de futuro.



Inteligente, intuitivo y personalizable: el sistema de infoentretenimiento Mokka actualizado

El nuevo sistema de infoentretenimiento multimedia y de navegación lleva al Mokka al siguiente nivel. El puesto de conducción utiliza la nueva generación de la plataforma Snapdragon Cockpit y la plataforma de conectividad automática Snapdragon de Qualcomm Technologies1 para permitir experiencias premium en el vehículo, que incluyen gráficos de última generación, multimedia y capacidades de conectividad mejoradas como Wi-Fi, Bluetooth y 4G.

El superventas más desarrollado ofrece ahora de serie una pantalla digital de información para el conductor de 10 pulgadas y una pantalla táctil a color igualmente grande. Esta última se puede manejar fácilmente a través de widgets, al igual que un teléfono inteligente: alternativamente y en combinación con el sistema de navegación opcional, un "Hey Opel" es suficiente para utilizar el reconocimiento de voz natural. Ambas pantallas se pueden personalizar de muchas maneras. El sistema reconoce el perfil personal del conductor en el smartphone conectado; la conexión es siempre inalámbrica en el nuevo Mokka. Se pueden configurar varios accesos directos virtuales en la pantalla central y hasta siete esquemas de color diferentes para el ambiente preferido ofrecen más opciones de personalización.



Cuando se solicitan con el sistema de navegación integrado, las actualizaciones de mapas están disponibles automáticamente de forma inalámbrica. El sistema también aprende constantemente y, en función de los hábitos del perfil de conductor vinculado, sugiere destinos y rutas de forma independiente. La aplicación myOpel también se puede utilizar para enviar fácilmente el destino y la ruta correspondiente al vehículo. Otra ventaja para los conductores del Mokka Electric totalmente eléctrico: después de ingresar el destino deseado, se muestra el nivel de carga restante de la batería a su llegada. Esto se determina de acuerdo con el estilo de conducción anterior. La ruta también se puede planificar, incluyendo paradas de carga en el camino. A continuación, el sistema calcula los posibles tiempos de conducción y carga. Y la pantalla del SUV eléctrico ofrece a los clientes una amplia gama de información y estadísticas sobre el consumo de energía, el nivel de carga y la autonomía restante, así como la recuperación de energía.

Mucha información: ChatGPT2 hace que el nuevo Mokka sea aún más inteligente

Además, Opel ofrece una solución innovadora para el nuevo Mokka y otros modelos para facilitar la orientación en entornos desconocidos o simplemente para hacer más entretenidos los viajes largos: ChatGPT2, que está disponible junto con Connected Navigation. Con las funcionalidades de esta tecnología de IA generativa, los conductores y pasajeros de Opel tienen acceso a una amplia gama de información de una larga lista de temas. La tecnología, desarrollada por OpenAI, puede responder a sus usuarios de una manera sofisticada y precisa.

Por ejemplo, al buscar un restaurante en una ciudad desconocida, ChatGPT2 puede hacer sugerencias basadas en preferencias personales y ofrece rutas al destino elegido. También puede responder a preguntas como qué artista interpretó una determinada canción, quién protagonizó una película de gran éxito, incluso puede crear un cuestionario para aumentar el factor de entretenimiento.



Por lo tanto, ChatGPT2 es otro ejemplo de cómo Opel está haciendo que las mejores tecnologías sean accesibles y asequibles para una amplia gama de clientes. Así también ha sido reconocido por el prestigioso jurado internacional de AUTOBEST, que ha otorgado a Opel y a otras marcas de Stellantis el 'SMARTBEST 2025' por la introducción de ChatGPT2 en sus modelos. El premio reconoce las soluciones pioneras para la conectividad a bordo de los vehículos.

Mejore la comodidad y la seguridad: pantallas digitales, múltiples opciones de conectividad

Además de la conexión inalámbrica de los smartphones compatibles al sistema de infoentretenimiento, el dispositivo móvil personal también se puede cargar de forma inalámbrica en la consola central del nuevo Mokka. Además, los dispositivos portátiles, como teléfonos inteligentes y tabletas, también se pueden conectar a través de la toma USB-C de la consola central.

Por otra parte, la nueva cámara de visión trasera de alta definición de 180 grados garantiza una excelente visibilidad al maniobrar en la ciudad. Cuando ponemos la marcha atrás, la vista trasera del vehículo se muestra en el monitor de infoentretenimiento de 10 pulgadas. Además de la visualización, los sonidos de señal y advertencia permiten maniobrar en espacios reducidos.



En todo esto, la claridad y el manejo intuitivo de los sistemas de asistencia, el infoentretenimiento y las opciones de configuración, como el aire acondicionado, fueron el foco del desarrollo del puesto de conducción del Mokka. Los ingenieros y diseñadores han integrado algunos ajustes que antes se podían controlar a través de botones en la pantalla táctil central a color. Y los sistemas de asistencia, que no son imprescindibles para todas las situaciones, pueden desactivarse y volver a encenderse fácilmente con solo pulsar un botón. Todo el diseño de la cabina parece más fresco y deseable, como si perteneciera a una clase de vehículo superior. Por ejemplo, el diseño de los interruptores restantes para el freno de estacionamiento eléctrico y los modos de conducción seleccionables (en las variantes Mokka Electric y automática) provienen del nuevo Opel Grandland.

La frase del Campeón del Mundo Jackie Stewart: “Las cosas te pueden salir bien o no, puedes ir rápido o no, pero el que diga que ama Nurburgring, o miente o no ha ido lo suficientemente rápido”.