​Problemas que puede causar un parabrisas de baja calidad

Un parabrisas OEE está producido por fabricantes de lunas que están acreditados para suministrar lunas originales ("OE" o “OEM”) a los fabricantes de vehículos, con los mismos procesos y estándares de fabricación y control de calidad. Las marcas de automóviles confían en estos proveedores porque son capaces de producir unos vidrios de formas muy complejas, con una excelente calidad óptica y el máximo nivel de seguridad. Esos fabricantes acreditados certifican que el parabrisas OEE tiene la misma calidad que la luna original instalada al fabricarse el vehículo (o sustituida por uno de sus concesionarios como pieza de recambio original), de modo que comparte las mismas características técnicas y de seguridad esenciales.

Las lunas y parabrisas ARG (Aftermarket Replacement Glass) son muy diferentes. Están producidas por fabricantes que no están acreditados para producir y suministrar lunas OE, OEM y OEE, ni han tenido que pasar por los mismos procesos de acreditación de calidad. Estos parabrisas no tienen su calidad certificada y pueden tener serios problemas de calidad que no solo afectan a su durabilidad y resistencia, sino también a la seguridad al volante, pues comprometen la visibilidad y el funcionamiento de los sistemas ADAS y los Head-up displays.

Carglass® emplea lunas y parabrisas OEE ("equivalente al equipo original", por sus siglas en inglés). Problemas

1. Distorsiones ópticas. Un parabrisas es un vidrio laminado de formas complejas por sus curvaturas. Cuando no está fabricado con las especificaciones, estándares y controles que determina el fabricante del vehículo, puede generar diferentes tipos de distorsiones ópticas que afectan a la visibilidad.

a) Efecto lupa en determinadas zonas del cristal. Las desviaciones en las formas del vidrio de un parabrisas pueden formar zonas con el efecto de una lupa, que aumentan o disminuyen partes de una escena vista a través del cristal, causan distorsiones y dificultad para enfocar objetos distantes.



b) Distorsiones esféricas ("de ojo de buey") y cilíndricas ("líneas" o "franjas"). Hay muchos factores que pueden provocar estas: variaciones de grosor del cristal, impurezas en el vidrio en diferentes partes del parabrisas o la diferencia de curvatura de las dos superficies acristaladas que conforman un parabrisas laminado. Todo ello, multiplicado por la inclinación del parabrisas, puede provocar distorsiones basadas en dos simetrías básicas: esféricas (también llamadas "de ojo de buey") y cilíndricas (también denominadas "líneas" o "franjas"). Las partes de una escena vistas a través de una zona esférica positiva parecen más grandes y más cercanas de lo normal; las zonas negativas presentan el efecto contrario. La visión de un objeto a través de una zona cilíndrica horizontal positiva parece estirar el objeto verticalmente. Además, las distorsiones cilíndricas provocan astigmatismo y dificultan la capacidad de enfocar del conductor.

Las distorsiones de un parabrisas de baja calidad no solo afectan negativamente a la visión del conductor, las cámaras de los sistemas ADAS también se ven afectadas por ellas.

2. Dimensiones inexactas. Un parabrisas que no tiene las formas y dimensiones exactas para alojarse a la perfección en el vehículo para que está construido no encaja correctamente en su hueco. Esto puede provocar, además de fallos de estanqueidad y de sonoridad, que se rompa antes por generar torsiones excesivas localizadas al no apoyarse como debe en el marco de la carrocería.

3. Soporte de los sensores y cámaras de los sistemas ADAS. Del mismo modo, en un parabrisas que no está fabricado con la máxima precisión, los soportes de los sensores y cámaras de los sistemas ADAS no encajan a la perfección o no tienen la durabilidad garantizada, lo que puede provocar fallos en estos sistemas de seguridad. Estos soportes deben resistir las vibraciones de la conducción, y también las diversas condiciones térmicas y climáticas a lo largo de toda la vida del parabrisas. Por otro lado, el parabrisas tiene que tener la curvatura marcada por el fabricante para que el ángulo de visión de la cámara de los sistemas ADAS sea el correcto.

4. Deformaciones. Un parabrisas que no tiene las formas y curvaturas exactas, genera tensiones asimétricas que provocan su rotura anticipada, cuando soporta las torsiones de la carrocería o las frecuencias de un bache. Una tensión o compresión deficiente del parabrisas pueden provocar su rotura espontánea. El estrés o la tensión se producen, casi siempre, en el borde del parabrisas.

5. Impurezas en la composición del vidrio. El vidrio es una mezcla de dióxido de silicio y diversas materias. Las variaciones en el porcentaje de esas materias a lo largo del parabrisas, afectan no solo a la visibilidad, sino también a la resistencia, al generar una concentración local de tensiones.

6. Calidad de la capa laminada. Un parabrisas laminado está compuesto de dos capas de vidrio, con una lámina de butiral de polivinilo (PVB) entre ellas. Además de aumentar la resistencia y de hacer que el cristal no salte en mil pedazos cuando se rompe, esta lámina proporciona protección contra los rayos UVA y reduce la sonoridad. Los parabrisas OEE emplean láminas certificadas de la máxima calidad.



7. Proyección del "head-up display" (HUD). Cada vez más parabrisas incorporan la tecnología "head-up-display" o visualización frontal (HUD), algunos con realidad aumentada y es vital que la luna sea de calidad para que la proyección se genere de forma correcta.

La frase de Il Commendatore “Las carreras las ganan mis máquinas y las pierden los pilotos.” - Enzo Ferrari