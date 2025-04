XPENG muestra sus últimos avances en vehículos eléctricos inteligentes (EVs) e inteligencia artificial

He Xiaopeng, Chairman y CEO de XPENG, comentó: "El día de hoy refleja una evolución estratégica para XPENG: no estamos simplemente lanzando productos, sino redefiniendo fundamentalmente lo que puede ser una empresa fabricante de vehículos. A través de nuestro árbol tecnológico de IA, estamos construyendo un ecosistema integrado en el que convergen innovaciones revolucionarias como nuestra batería de Supercarga 5C apoyada por IA, el chip Turing de IA y el robot IRON para crear soluciones de movilidad inteligentes que aprenden, se adaptan y transforman la experiencia de movilidad".



Traspasando las fronteras de la movilidad con IA

Justo un año después de que XPENG lograse la producción en masa de su sistema de IA, XPENG ha presentado el XPENG World Foundation Model, el “Cerebro de IA” de próxima generación. Esta revolucionaria arquitectura representa un salto en la inteligencia del sector, con 35 veces más de parámetros que son tenidos en cuenta. Las capacidades de auto optimización de los sistemas permiten la adaptación en tiempo real a escenarios de conducción nuevos, y sus aplicaciones abarcan coches definidos por IA, robótica y vehículos voladores.

La Carga ultrarrápida 5C redefine la movilidad eléctrica

He Xiaopeng presentó la nueva Super Long Range Max Flagship Edition, del XPENG P7+, equipada con la innovadora tecnología de Supercarga 5C apoyada por IA. Esta innovación ofrece una autonomía de 420 km en tan solo 10 minutos de carga, al tiempo que logra una eficiencia energética excepcional de 12,7 kWh/100 km.



XPENG sigue batiendo récords de ventas

Tras un gran evento de lanzamiento el 15 de abril en Hong Kong, XPENG ha comenzado las entregas de su monovolumen X9 2025. Pese a no estar confirmada su llegada a la mayoría de los mercados europeos, los pedidos en firme del X9 superaron las 6.000 unidades en solo siete días tras su lanzamiento, estableciendo un nuevo récord para el segmento de los MPVs eléctricos. XPENG entregó un total de 94.008 vehículos en el primer trimestre de 2025, con entregas en mercados globales que alcanzaron las 7.615 unidades, lo que implica un aumento interanual del 370%. La compañía continúa liderando el mercado de vehículos eléctricos inteligentes de China mientras acelera su expansión global. Hasta la fecha, XPENG ha entregado más de 700.000 unidades en todo el mundo.



El robot humanoide IRON capta la atención mundial

El stand de XPENG se convirtió en una visita obligada gracias a las impresionantes demostraciones de los robots humanoides IRON. Con una altura de 178 cm y 22 grados de libertad en sus hábiles manos, IRON mostró capacidades muy similares a las humanas, incluida la conversación natural impulsada por la IA, movimientos suaves y manipulación precisa de objetos. Esta plataforma robótica de desarrollo propio acentúa aún más la expansión de las capacidades tecnológicas de XPENG más allá de las aplicaciones a sus vehículos.

