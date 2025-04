​La Pascua de Resurrección: una esperanza contra la muerte

La muerte de Jesús en la cruz, lejos de representar una derrota, dio paso a una afirmación radical: la vida no termina con la muerte. En los relatos cristianos, su resurrección se convierte en el fundamento de una esperanza que sigue conmoviendo a millones de personas dos mil años después.

En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo fue tajante: “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe”. Es una frase que, incluso fuera del ámbito religioso, invita a reflexionar: ¿Qué sentido tendría el sufrimiento humano si todo acabara con la muerte?

Carlos Cardó lo expresó con crudeza: “Sin la resurrección, el sufrimiento sería idiota, la muerte una inmolación sin fruto, una siembra sin germinación”. Es decir, una existencia sin rebote, sin retorno, sin sentido.

Una promesa de trascendencia

Jesús, según los evangelios, no solo anunció su partida, sino también un retorno: “Voy a preparar un lugar para vosotros”. Más allá del marco religioso, esta promesa simboliza algo profundamente humano: el deseo de continuidad, de justicia y de reencuentro. Un anhelo que atraviesa culturas, épocas y creencias.

De hecho, durante siglos, los templos cristianos se han construido orientados hacia el oriente, allí donde nace el sol, símbolo universal del renacimiento. En todas las civilizaciones, la luz ha sido signo de vida nueva.

Un relato que atraviesa la historia

La narrativa bíblica sitúa la Resurrección de Jesús en una larga historia de liberaciones: desde la salida de Egipto con Moisés hasta las denuncias proféticas contra la injusticia. En esa línea, la Pascua se convierte en símbolo de una nueva posibilidad, de un paso del miedo a la libertad, del dolor a la esperanza.

Jesús, figura histórica y religiosa, es presentado como quien transforma la lógica del castigo y la exclusión en una propuesta de reconciliación, justicia y compasión.

El sepulcro vacío: un símbolo abierto

Según los evangelios, el sepulcro de Jesús apareció vacío. Para muchos, este dato puede parecer anecdótico o simbólico. Pero en ese símbolo se juega una afirmación decisiva: la vida no termina en la oscuridad, y lo que parece fin puede ser comienzo.

Joseph Ratzinger escribió: “La superación de la muerte, su eliminación real, es aún hoy el deseo y el objeto de la búsqueda del hombre”. No se trata solo de un deseo religioso, sino de una aspiración existencial que late en el corazón humano.

El valor de los testimonios humanos

Entre las figuras más conmovedoras de este relato está María Magdalena, la primera en encontrarse con el Jesús resucitado. Su reacción es profundamente humana: no lo reconoce al principio, pero al escuchar su nombre, se conmueve. Es el encuentro con alguien que nos conoce y nos llama por lo que somos. Ese gesto sencillo revela el poder transformador de la presencia, del amor que no olvida.

Una transformación interior

Para los primeros seguidores de Jesús, creer en la resurrección no significaba simplemente aceptar un hecho extraordinario, sino vivir de otra manera: con más generosidad, con más compasión, con más sentido de comunidad. La fe se expresaba en obras, en una vida renovada, no en teorías.

El mensaje, en términos más amplios, es claro: la verdadera transformación no nace del poder ni del miedo, sino del amor que se entrega incluso en la oscuridad.

Una celebración de la vida

La Pascua es, para el cristianismo, la gran fiesta de la vida. Pero incluso fuera de los templos, la resurrección puede ser entendida como metáfora potente: lo que parecía perdido puede volver a florecer; el dolor no tiene la última palabra; la esperanza es posible, incluso después de haber tocado fondo.

Esa es la resonancia universal de esta historia. Como dijo un autor:“Cristo no murió para que lo admiráramos desde lejos, sino para que viviéramos como él: amando sin medida, aun cuando el precio sea la cruz.”

Una invitación a mirar más allá

La pregunta que deja la Pascua no es solo si creemos en un milagro, sino si creemos en la posibilidad de algo más grande que el sufrimiento. Si estamos dispuestos a mirar más allá de lo visible, a confiar en que el amor, cuando es verdadero, no muere.

Y quizá, sin necesidad de credos, esa pregunta nos interpela a todos: ¿Y si cada acto de entrega fuera ya una forma de resurrección?