La energía solar sigue evolucionando para aumentar el ahorro energético

La sostenibilidad se ha asentado como uno de los grandes retos de nuestro tiempo y es importante que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes del importante papel que desempeñamos en la protección del medio ambiente. En una época en la que el desarrollo tecnológico ha incentivado que la energía solar sea un medio de abastecimiento viable en lo particular (por supuesto, también en lo empresarial), carece de sentido ignorar este salto a la ecología. Por eso, hoy nos hacemos eco de algunos de los recursos más destacados en la materia, poniendo en valor lo accesibles que resultan cuando se acude a compañías líderes en el sector fotovoltaico en España como lo es Solfy.

La importancia de invertir en placas solares con los mejores instaladores

Los paneles fotovoltaicos llegaron para revolucionar la perspectiva social sobre el cuidado medioambiental. Unos sistemas que se pueden instalar en todo tipo de propiedades y que, gracias a la evolución tecnológica, permiten aprovechar la luz del sol para abastecer los inmuebles de una energía limpia y sostenible. Es más, las ventajas de las placas solares no son solo ecológicas, sino también financieras.

Siempre y cuando acudas a un equipo de instaladores de alto nivel, como lo es la empresa líder en España Solfy, las placas que coloques en tu hogar funcionarán al máximo rendimiento día y noche. Una inversión inicial que, si bien puede resultar cara, se ha abaratado drásticamente gracias a las muchas subvenciones que existen en la actualidad.

Dar el paso a la energía solar mediante la instalación de placas fotovoltaicas supone un ahorro energético considerable cada año. Esto, sumado al aumento del valor de la vivienda por el mero hecho de disponer de estos sistemas, evidencian que no es solo una inversión responsable: es altamente rentable. ¡Ya no hay razones para no apostar por estos sistemas tan innovadores!

Aerotermia para maximizar el ahorro energético

Si bien es cierto que las placas solares son el eje del autoabastecimiento energético en los hogares, es importante tener en cuenta que estos sistemas son compatibles con otros tipos de energía. Este es el caso de la aerotermia que, a través de una bomba de calor eléctrica, se extrae el aire del exterior para abastecer al inmueble de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria sin coste para el planeta.

Los índices de sostenibilidad asociados a la aerotermia son realmente elevados, lo cual ha provocado que se posicione en lo alto del sector. Una tecnología que desde Solfy también brindan a sus clientes, garantizando que las instalaciones gocen de un rendimiento incontestable y, por supuesto, que sean duraderas.

Puesto que la aerotermia opera mediante una bomba de calor eléctrica, es evidente que se integra a la perfección con los paneles solares. Las placas fotovoltaicas serán las encargadas de abastecer de luz al sistema de la aerotermia para que este, a su vez, brinde una climatización óptima y 100% renovable al inmueble; repercutiendo una vez más en el marco económico.

Baterías virtuales para reducir el consumo a 0€

No podemos hablar de los nuevos sistemas de energía solar sin hacer referencia al auge que se ha producido en lo que respecta a las baterías virtuales. Esta tecnología funciona como una especie de monedero virtual que permite acumular saldo según la energía producida y no consumida; pudiendo compensar este coste cuando el gasto sea mayor.

Las baterías solares más modernas emplean una tecnología de almacenamiento revolucionaria, pudiendo suministrar energía a los inmuebles incluso cuando el sol desaparece del cielo. Esto, sumado al monedero digital, hará que cada mes tus facturas de luz y, si dispones de sistemas de aerotermia, de gas sean de 0€.



No importa si quieres cuidar del planeta, de tu bolsillo o de ambos aspectos al mismo tiempo: empresas como Solfy te lo ponen muy fácil y depende de ti adaptarte al uso de las nuevas tecnologías en materia de energía solar. El medio ambiente merece un respiro y gracias a estas instalaciones se lo puedes regalar.