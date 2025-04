Más de 15.000 asistentes en la primera jornada del SanSan Festival 2025

Momento de la actuación de Los Planetas en SanSan 2025. Foto de Javier Bragado.

Con un éxito rotundo en la venta de entradas, el SanSan Festival de Benicàssim, dio anoche el pistoletazo de salida a la temporada de festivales. Una asistencia de 15.000 personas, listas para disfrutar de un cartel protagonizado por los mejores artistas del panorama nacional, donde siempre encontramos alguna joya que descubrir.

Como es tradición, el ganador del concurso Groc Talent, organizado en colaboración con el Villarreal C. F., La Pelona, fue el encargado de iniciar esta decimoprimera edición del festival. Le siguió TRISTÁN!, quien, con un estilo único, se comió el escenario SanSan. Pipiolas abrieron el escenario Turia ante un público fiel, que con las manos en el aire y dando saltos de forma continua coreaba cada una de sus canciones, cerrando con "Narciso", preparando al público para una excitante jornada. Pipiolas sobre el escenario Turia. Foto de Javier Bragado.

Pipiolas sobre el escenario Turia. Foto de Javier Bragado.

A continuación, Sen Senra arrasó con ese directo tan potente al que nos tiene acostumbrados, cargado de pasión y dejando claro por qué es uno de los artistas referentes de nuestra escena. Incluso sin el acompañamiento de una banda, mantuvo a su público coreando todas las canciones junto con sus guitarras.

Depresión Sonora debutó en esta edición, adueñándose del escenario Calaverita al caer el sol y demostrando una vez más su característico sonido post-punk con matices digitales. Pero la noche no decayó, ya que Cala Vento lo puso todo patas arriba deleitándonos con sus canciones ante un público que no dejaba de corear todas ellas, cimentando su estatus como uno de los mejores directos del panorama nacional. Llegando a ofrecer un brindis por el comienzo del festival.

Ralphie Choo deslumbró en el SanSan Festival con su original fusión de géneros y una puesta en escena magnética que dejó al público cautivado, con su respectiva escenografía aportó un toque de urbano al festival.

Mención especial para la segunda edición de la SanSan Chapel, que volvió a contar con Rayden como maestro de ceremonias y sumó a la Pink Chadora. Todo un éxito en el que muchas personas se dieron el "sí, quiero" y que incluso en la jornada del viernes podremos ver una boda real ante notario a las 20:00.

Rayden como maestro de ceremonias de la SanSan Chapel. Foto de Patricia Martín.

Llegó el esperado turno de Los Planetas, que tomaron el escenario y envolvieron a todos en su universo de distorsión y poesía. Con su impecable directo, lograron ese efecto hipnótico tan característico, donde cada canción se convierte en una experiencia casi mística. Como puente con la nueva generación, compartieron tarima con Depresión Sonora para interpretar algunos de sus temas más especiales como "Qué puedo hacer" o "Cumpleaños Total".

Tras ellos, Sienna mantuvo la intensidad con su mezcla de indie y rock alternativo, ofreciendo una puesta en escena potente que conectó de inmediato con los asistentes. El público coreaba sus canciones y se dejaba llevar por la energía del momento.

Carolina Durante en el SanSan 2025. Foto de Javier Bragado.

Pero si hablamos de energía desbordante, el estallido de locura llegó con Carolina Durante, que transformó el recinto en una auténtica fiesta. Con su actitud desinhibida y su sonido contagioso, hicieron vibrar a todos con himnos generacionales. En esta ocasión no se pudo disfrutar de los bailes hipnóticos de su vocalista. Diego sufre una lesión de gravedad en la pierna izquierda que lo obligó a usar muletas. A pesar de ello, mantuvo su actitud desafiante acompañando a un público eufórico.

Cora Yako tomó el relevo con su indie vibrante y fresco, manteniendo el ánimo por todo lo alto antes de que Alizzz se adueñara del escenario con su carisma arrollador y su sonido innovador. Cada beat suyo fue una descarga de adrenalina para el público, que no dejó de bailar ni un solo segundo.

Alizzz fotografiado por Javier Bragado

La pincelada electrónica de la noche la dieron Eme DJ, Kike Varela, Mondo Insonoro y Q Sade, quienes estuvieron al mando de los platos en el SanSan Club. La noche siguió con Svetlana, que aportó una dosis de energía arrolladora, seguida de Cariño, que con su pop pegadizo y divertido consiguió que todos cantaran a pleno pulmón.

Para cerrar con broche de oro, INNMIR hizo bailar a los asistentes hasta el último instante con una sesión impecable que dejó el mejor sabor de boca posible.

En la jornada de hoy, el SanSan vuelve a abrir sus puertas, teniendo como cabezas de cartel a Hombres G y Dani Fernández.