​Las cefaleas durante la menopausia, un problema invisible con tratamientos efectivos

La menopausia es una etapa de transición biológica en la vida de la mujer que puede acompañarse de múltiples síntomas físicos y emocionales. Entre ellos, las cefaleas, especialmente las migrañosas que tienen un papel relevante y, a menudo, poco visibilizado.



Desde un punto de vista científico, la relación entre los cambios hormonales y las cefaleas está bien documentada. Durante la vida fértil, muchas mujeres experimentan migrañas relacionadas con el ciclo menstrual, lo que se conoce como “migraña menstrual”. Esta sensibilidad se debe principalmente a las fluctuaciones en los niveles de estrógenos. Cuando estos descienden bruscamente, como sucede antes de la menstruación o durante la transición a la menopausia, es más probable que aparezcan episodios de dolor de cabeza.

En la perimenopausia, el periodo previo a la menopausia, las oscilaciones hormonales son más marcadas e irregulares, lo que puede intensificar tanto la frecuencia como la intensidad de las migrañas. Sin embargo, tras la menopausia, muchas mujeres refieren una mejoría espontánea, ya que los niveles hormonales se estabilizan en valores bajos.

“No obstante, investigaciones recientes han mostrado que la combinación de migrañas y síntomas vasomotores persistentes, como los sofocos o sudores nocturnos, podría estar relacionada con un mayor riesgo cardiovascular y de ictus en la mujer menopáusica. Esto apunta a la necesidad de un abordaje integral del dolor de cabeza en esta etapa, no solo como síntoma aislado, sino como posible marcador de salud general” comenta la doctora Teresa Aznar, ginecóloga de Vithas Castellón.

Tal y como añade la Dr. Aznar “visibilizar este vínculo entre menopausia y cefaleas es fundamental para que las mujeres que lo sufren no se sientan solas, y puedan identificar su causa y buscar ayuda especializada, así como comprender que estos síntomas no son imaginarios, sino parte de una compleja red de cambios biológicos, este es el primer paso para abordarlos con eficacia y mejorar la calidad de vida en esta etapa vital”.

Un dolor que se anuncia una hora antes

Algunos pacientes experimentan migrañas con "aura" minutos antes del inicio del dolor, además pueden notar alteraciones de la sensibilidad, que por lo general se perciben como un hormigueo en una mano o en un lado de la cara, dificultad del habla o del lenguaje, debilidad muscular y/o alteraciones visuales, como destellos de luz o puntos ciegos. Según comenta el Dr. Jorge Máñez, neurólogo del hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Valencia Turia, “estos síntomas que pueden ser muy alarmantes y hacer sospechar un ictus se deben a un fenómeno benigno conocido como depresión cortical propagada y pueden suceder de forma aislada o secuencial y se resuelven generalmente en menos de una hora pudiendo solaparse con el principio de la crisis dolorosa”.

Tratamientos efectivos para abordar el problema

Afortunadamente, existen múltiples estrategias terapéuticas para abordar este problema. Desde tratamientos hormonales personalizados, hasta abordajes no hormonales como la fisioterapia, la suplementación con magnesio, técnicas de relajación o medicamentos específicos para la migraña. “Es importante que las mujeres que experimentan cefaleas severas o persistentes durante la menopausia consulten a un profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado y explorar opciones de tratamiento” insiste el Dr. Bas, ginecólogo del Hospital Vithas Valencia Consuelo.

Asimismo, por lo que se refiere al tratamiento de la crisis de migraña, “este está basado en la toma precoz, idealmente en la primera hora desde el inicio del dolor de cabeza, de antiinflamatorios convencionales como naproxeno, ibuprofeno o dexketoprofeno y triptanes, medicación específica para la migraña” explica el neurólogo Dr. Máñez del Hospital Vithas Valencia Turia y Vithas Valencia 9 de Octubre y añade que “recientemente en casos refractarios a estos tratamientos citados están disponibles la familia de fármacos de gepantes”.

Ejercicio y dieta saludable, la mejor prevención

Es importante consultar siempre con el especialista para descartar otras patologías que puedan conllevar asociada la cefalea como síntoma, como podría ser la hipertensión arterial, hipertiroidismo, problemas oculares y neurológicos.

En este sentido, la Dra. Inés Blasco, ginecóloga y coordinadora de la Unidad de Mama del Hospital Vithas Medimar comenta que “es importante promover el ejercicio y la dieta saludable, además de que existen suplementos alimenticios que mejoran los síntomas vasomotores durante la menopausia y de eficacia demostrada, como son los fitoestrógenos de soja, hojas frescas de salvia, extracto citoplasmático de polen y lúpulo y además, para favorecer y combatir el insomnio recomiendo el uso de suplementos de melatonina, pasiflora, valeriana, melisa y amapola de california”.