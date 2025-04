Más de un tercio de los españoles utiliza las redes sociales para ligar

Más de un tercio de los españoles (37%) reconoce que utiliza las redes sociales para conocer gente. Esta es una las conclusiones del informe de EAE Business School, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, sobre los métodos de ligar de los españoles ‘‘Apps de citas: ¿apogeo o declive?”. Así, la mayoría continúa prefiriendo los métodos clásicos para ligar, como las salidas con amigos (70%) si bien más de un tercio de los españoles (37%) prefiere utilizar las redes sociales (Instagram, Tik Tok o Facebook). El estudio de EAE también revela que los hombres son más proclives que las mujeres a utilizar las redes para conocer gente y encontrar pareja: un 39% frente al 34%.



Al profundizar en los canales, la investigación de la escuela de negocios constata que Instagram es la red social más usada por más de la mitad de los usuarios (53%) para encontrar pareja, seguidos de lejos por Facebook, con un 28%, y Tik Tok, señalado por el 16% de los encuestados.

En este sentido, el informe de EAE también señala diferencias entre los españoles según la edad. Por ello, mientras Instagram y Tik Tok dominan como red social más usada por el perfil más joven para conocer gente, en contrapartida, Facebook triunfa en los grupos de mayor edad. Igualmente, las personas mayores son el 40% entre quienes que no usan redes sociales para ligar, frente a la media, que se sitúa el 28%.

Las diferencias también se perciben entre por género, ya que el 56% de los hombres utiliza Instagram para ligar, frente al 49% de las mujeres. En el resto de redes sociales (Tik Tok, Facebook y X) los hombres continúan siendo mayoritarios, mientras que el 34% de las mujeres encuestadas reconoce que no utiliza estos canales digitales para conocer gente.

“Las redes sociales forman parte de la vida de los españoles, también a la hora de conocer gente, integrándose con otros métodos tradicionales de sociabilización como salir con amigos” señala Mila Plazas, coautora del informe y profesora de EAE Business School. “Las redes más populares, como Instagram o Tik Tok, se alzan como las preferidas por los usuarios para conocer gente, siendo los hombres y los más jóvenes los grupos mayoritarios. Además, estas plataformas, al combinar videos, imágenes y conversaciones continuas, se convierten en los canales ideales para ligar”, añade.

EVOLUCIÓN FUTURA

El análisis de la escuela de negocios EAE Business School también apunta las tendencias clave que regirán el futuro de las relaciones interpersonales. En este sentido, más de la mitad de los encuestados (51%) cree que las relaciones combinarán aspectos digitales y presenciales en los próximos años, mientras que un 33% considera que serán predominantemente digitales. Sin embargo, un 16% confía en una vuelta a las formas tradicionales de ligar, y un 13% opina que estas plataformas desaparecerán en favor de otros métodos más orgánicos.

En esta misma línea, las expectativas sobre la inteligencia artificial (IA) son otro aspecto clave del informe de EAE. Casi la mitad de los encuestados prevé que, en los próximos cinco años, las apps de citas incorporarán más IA para mejorar la compatibilidad y personalización de los “matches”.

COMPAÑÍAS QUE LIDERAN EL MERCADO DE APPS DE CITAS EN ESPAÑA

Respecto a las apps de citas, el listado de marcas preferidas por los españoles, de acuerdo con el informe de EAE, está liderado por Tinder, con una penetración del 65% entre los usuarios, seguida por Badoo (31%) y Meetic (21%). A pesar de ese liderazgo en penetración, es Ok Cupid la que tiene la mejor ratio de conversión (50%) entre los que utilizan la app y los que la utilizan diariamente. Seguido por Badoo (45%) y Bumble (44%).

“Aunque las apps de citas han demostrado su capacidad para generar ingresos significativos, su sostenibilidad a largo plazo dependerá de su capacidad para adaptarse a las expectativas de los usuarios”, señala Mila Plazas, coautora del informe y profesora de EAE Business School. “Si bien la popularidad de estas sigue siendo alta, las críticas sobre seguridad, autenticidad y el impacto emocional de su uso generan un desafío para el sector. La clave estará en integrar herramientas tecnológicas avanzadas, como la inteligencia artificial, y en crear espacios más seguros y auténticos para los usuarios”, añade.