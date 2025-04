​29 comercios cierran cada día en España: UATAE insta a no mirar a otro lado ante esta sangría

Mientras cientos de miles de personas preparan las maletas para escaparse durante esta Semana Santa, otros preparan el cierre definitivo de sus establecimientos. “Comercios que llevan décadas formando parte del paisaje de nuestras calles, que conocen tu nombre, tu historia y tus gustos”, destaca María José Landaburu, secretaria general de UATAE. Las cifras empiezan a tener una foto fija devastadora. 10.599 cierres en el último año, lo que equivale a 29 comercios que bajan la persiana cada día.



Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) alertan de esta tendencia preocupante y llaman, como señala Landaburu, “a mirar con otros ojos ese escaparate del barrio que lucha cada día por mantenerse abierto, porque el comercio local no solo es economía, también es memoria, tejido social y cercanía en el trato con los clientes”.

Desde UATAE, exponen que cada cierre no es solo un local vacío, es una historia que se apaga, una familia que pierde su sustento y una comunidad que se queda un poco más huérfana. En ese sentido, la Organización apunta a múltiples factores que están asfixiando al pequeño comercio, entre los que destacan, el crecimiento desmedido de las grandes plataformas digitales, la falta de políticas eficaces para contener el precio de los alquileres de locales y la ausencia de nuevas ayudas para su digitalización y hacerlos así mucho más competitivos.

Por eso, UATAE ha lanzado un doble mensaje, uno, a la ciudadanía, para que durante esta Semana Santa elijan comprar en sus mercados, panaderías, librerías, ferreterías o tiendas de ropa de toda la vida. “Porque el gesto más político que podemos tener como consumidores es elegir a quién damos nuestro dinero”, expone Landaburu. Y otro, a las instituciones, para que dejen de mirar para otro lado y reaccionen con medidas concretas que eviten que esta sangría siga aumentando. “Si el comercio desaparece, se apagan los barrios, queremos calles con vida, no solo con paquetes y repartidores exprés”, remata Landaburu.

UATAE sigue trabajando y exigiendo a las administraciones un plan integral de protección del pequeño comercio que incluya rebajas en los costes de alquiler, programas de digitalización accesibles y campañas de sensibilización para fomentar el consumo responsable.