León Carrillo: las 13 actitudes que forjan a una leyenda gastronómica

La historia de León Carrillo es la historia de un hombre que ha sido fiel a sí mismo sin dejar de evolucionar. En una ciudad tan exigente y cambiante como Madrid, su restaurante Inti de Oro lleva más de tres décadas siendo sinónimo de autenticidad, sabor y calidez. ¿Cuál es el secreto de su permanencia? No hay uno solo. Hay trece actitudes que, combinadas, explican cómo un camarero de 14 años se convirtió en pionero y leyenda de la cocina peruana en Europa Madrileño de nacimiento, Carrillo encontró en la cocina inca algo más que sabores: una filosofía y un propósito. Tras probar su primer pisco sour en los años 80, decidió dedicar su carrera a difundir esa cultura. En 1991 fundó Inti de Oro, convirtiéndose en uno de los primeros españoles en apostar por la gastronomía andina en Europa. A día de hoy, sigue en activo, saludando a sus clientes, muchos de ellos habituales, entre los que destaca el Rey Felipe VI, quien ha visitado el restaurante en varias ocasiones.https://intideoro.com/

1. Liderazgo en primera línea: León no dirige desde la distancia: está presente en la sala, saluda, observa, escucha. Su ejemplo diario inspira a todo el equipo.

2. Constancia diaria: Más allá del entusiasmo inicial, su grandeza está en haber sostenido el compromiso cada día, durante más de 30 años, sin descanso.

3. Escucha activa a los comensales: Carrillo ha sabido adaptarse a las necesidades del cliente, sin perder el alma del restaurante. Sabe que un buen plato también se cuece en la empatía.

4. Capacidad de formar equipos leales: Muchos trabajadores llevan años a su lado. León ha creado una atmósfera familiar, donde el respeto y la lealtad se cultivan con naturalidad.

5. Visión a largo plazo: Cada decisión empresarial ha sido pensada con mirada de futuro. Nunca se ha dejado arrastrar por modas pasajeras.

6. Atención al detalle: Desde la decoración hasta el ritmo del servicio, todo está cuidado. León sabe que el éxito está en lo que no se ve a simple vista.

7. Amor por lo que hace (y se nota): Su pasión es contagiosa. Verle hablar de un plato o sugerir un cóctel es entender que, para él, cada cliente merece una experiencia única.

8. Adaptación sin perder identidad: Ha sabido modernizarse con inteligencia: sin traicionar la cocina criolla, ha incorporado técnicas y formatos actuales.

9. Gestión inteligente del prestigio: Lejos de dormirse en los laureles, cada reconocimiento lo ha motivado a seguir mejorando. El prestigio, para él, es un impulso, no una meta.

10. Compromiso con la cultura peruana: Inti de Oro no es solo un restaurante: es un acto de divulgación. León ha llevado el Perú a la mesa española con respeto, orgullo y belleza.

11. Creatividad como brújula permanente: Sabe reinventarse sin artificios. Ha incorporado nuevas presentaciones, armonías de sabores y detalles de autor que enriquecen la experiencia sin desvirtuarla.

12. Bondad como estilo de liderazgo: No levanta la voz, no impone desde el miedo. Su autoridad nace de la confianza, la coherencia y el buen trato. En tiempos de egos, él apuesta por la humanidad.

13. Valentía para ser pionero: Lanzar un restaurante peruano en Madrid en 1991 no fue una estrategia: fue un acto de fe. León no siguió una tendencia, la inauguró.

Acerca de Inti de Oro

Desde su apertura en 1991, Inti de Oro ha sido un embajador de la cocina peruana en Europa. Con más de tres décadas de historia, este restaurante se ha destacado por mantener la autenticidad y la calidad en cada plato. La decoración de sus locales, con murales que evocan paisajes andinos y detalles artesanales, transporta a los comensales al corazón de Perú.

El restaurante debe su éxito al compromiso de su equipo con la excelencia gastronómica, utilizando ingredientes frescos y técnicas tradicionales para recrear los sabores típicos de la cocina peruana. Además, Inti de Oro ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ofreciendo menús degustación que permiten explorar la riqueza de su carta en una experiencia única.

Con su nombre en quechua que significa "Sol de Oro", el restaurante es un homenaje a las raíces culturales de Perú, combinando tradición e innovación para crear una propuesta culinaria inigualable.

Ubicaciones y contacto

Barrio de Las Letras:

Calle Ventura de la Vega, 12, 28014 Madrid

Reservas: 914 296 703

Nuevos Ministerios:

Calle Edgar Neville, 17, 28020 Madrid

Reservas: 910 849 193

www.intideoro.com