El 80% de los españoles usa el móvil de camino al trabajo

Una encuesta de la empresa de ciberseguridad NordVPN revela que hasta el 80% de los españoles utiliza su móvil mientras va a la oficina, y dos tercios (66%) está conectada a internet. Aunque 6 de cada 10 españoles llaman o envían mensajes, el 53% escucha música o un pódcast y el 49% consulta las redes sociales para aprovechar el tiempo. Casi nadie piensa en el aumento de las amenazas online y en los ataques de "shoulder surfing".



La encuesta también identificó el fenómeno del "shoulder surfing", que ocurre cuando un extraño mira las pantallas de otras personas en lugares públicos, como autobuses, trenes o líneas de metro. Un tercio de los viajeros españoles declaró haber presenciado a alguien intentando esta práctica insegura, lo que aumenta la preocupación por la privacidad y la seguridad durante los desplazamientos diarios.

«Los tiempos muertos durante los trayectos al trabajo se han convertido en minutos que se dedican a las pantallas. Ya sea escuchando un pódcast, poniéndose al día con los mensajes o haciendo scroll en las redes sociales. Los españoles nunca desconectan. Pero pocos se paran a pensar en los riesgos de seguridad que conlleva estar en línea en espacios públicos con múltiples personas», afirma Adrianus Warmenhoven, experto en ciberseguridad de NordVPN.

Cómo utilizan los dispositivos los españoles durante sus desplazamientos

Hasta un 80% de los españoles que se desplazan al trabajo utilizan el teléfono móvil durante el trayecto, la elección de dispositivo digital más popular muy por delante de los portátiles (16%), las tabletas o iPad (13%).

La encuesta también muestra que la mayoría (83%) de los españoles navega por internet mientras se desplaza durante un máximo de una hora. Esto hace que el 21% de los españoles pierda su parada. Además, la mayoría de los españoles se desplazan a diario o varias veces por semana (86%).

Muchos viajeros (60%) llaman y envían mensajes a otras personas, el 53% escucha música o un pódcast, el 49% navega por las redes sociales y el 38% lee o escucha las noticias. Una cuarta parte de los españoles que se desplazan al trabajo ven vídeos, películas o series, o juegan a videojuegos.

«Los viajeros de hoy en día son más propensos a estar pegados a sus smartphones o conectados a internet. Sin embargo, esto también abre la puerta a posibles riesgos de ciberseguridad. La misma encuesta reveló que al 80% les preocupa las posibles ciberamenazas durante sus trayectos», afirma Adrianus Warmenhoven.

La confianza en la wifi pública y las medidas que toman los españoles para proteger su privacidad en internet

El 56% de los españoles que se conectan a internet durante sus viajes confía en la red wifi pública, de modo que se exponen a potenciales ciberamenazas. Sin embargo, a pesar de los riesgos, el 17% no toma ninguna medida para proteger sus datos.

Para salvaguardar su privacidad durante los desplazamientos, el 48% de los españoles utiliza contraseñas seguras, el 41% mantiene su software actualizado, el 36% evita acceder a información sensible y el 20% confía en los protectores de privacidad de pantalla.

«La mayoría de los españoles piensa que las ciberamenazas solo están presentes en internet, pero a veces el riesgo está mucho más cerca. El "shoulder surfing" puede exponer información sensible sin que te des cuenta. Un vistazo rápido de la persona equivocada puede revelar contraseñas, detalles financieros o mensajes privados, poniendo en peligro tus datos personales», afirma Warmenhoven.

Un experto sugiere cómo hacer más seguros los desplazamientos al trabajo de los españoles A medida que más españoles utilizan los dispositivos digitales durante sus desplazamientos al trabajo, se hace evidente la necesidad de una mayor concienciación sobre la ciberseguridad.

«Las redes wifi públicas están en el punto de mira de los hackers. Es necesario evitar acceder a cuentas sensibles en estas redes, así como activar siempre la autenticación de doble factor y mantener los dispositivos actualizados», afirma Adrianus Warmenhoven.

Para proteger los datos personales y la privacidad, Adrianus también recomienda tener en cuenta consejos de ciberseguridad personal: «Actualizaciones regulares, contraseñas seguras y una VPN son tu primera línea de defensa. Bloquear los dispositivos y desactivar la conexión automática son dos medidas simples, pero que ahorran muchos problemas».