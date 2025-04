El Día Mundial del Arte 2025 celebra la creatividad universal

Cada 15 de abril, el mundo celebra el Día Mundial del Arte, una fecha seleccionada en honor al nacimiento de Leonardo da Vinci, símbolo del ingenio humano y uno de los talentos más estelares del Renacimiento. Este día no solo reconoce su nacimiento, ocurrido en 1452 en Anchiano, Italia, sino que también celebra su impacto eterno en el arte y la ciencia.

Leonardo Da Vinci - (Foto de CALTECH - Europa Press)



Leonardo da Vinci es, posiblemente, el epítome del polímata: artista, científico, inventor e ingeniero, cuya curiosidad insaciable y capacidad inventiva lo catapultaron a la fama eterna. Más allá de su obra pictórica, que incluye iconos como 'La Mona Lisa' y 'La Última Cena', Da Vinci exploró los misterios de la anatomía, los fenómenos de la luz y la mecánica de los vuelos de las aves, dejando tras de sí una serie de cuadernos que todavía hoy deslumbran a científicos y artistas por igual.

El Día Mundial del Arte, instaurado por la Asociación Internacional del Arte (IAA) bajo el auspicio de la UNESCO en 2012, pretende subrayar la trascendencia del arte como un puente entre culturas y épocas. La elección de Da Vinci como su emblema no es casual: representa la universalidad del arte y su capacidad para fomentar el diálogo y la comprensión mutua entre los pueblos.

En 2025, las celebraciones en torno a este día toman un cariz especial, con eventos programados en todo el mundo que incluyen exposiciones, talleres y conferencias centradas en la vida y obra de Da Vinci. Estas actividades no solo buscan educar al público sobre su legado artístico y científico, sino también inspirar una nueva generación de creadores que, al igual que Da Vinci, puedan ver el mundo bajo una luz diferente.

En este contexto, la figura de Da Vinci también resalta la importancia de apoyar a los artistas contemporáneos, cuyas contribuciones siguen siendo fundamentales para el desarrollo cultural y social. La celebración de este día es un recordatorio potente de que el arte no es un lujo, sino una necesidad vital para la salud y el bienestar de nuestras sociedades.

Sin duda, el Día Mundial del Arte es una oportunidad para reflexionar sobre cómo figuras como Leonardo Da Vinci han modelado nuestra percepción del mundo. Su legado no solo pervive en sus obras, sino en el espíritu de exploración y descubrimiento que define lo mejor del ser humano. En este día, celebramos no solo a Da Vinci, sino también el poder del arte para iluminar nuestras vidas y conectar nuestros corazones a través de las épocas y las fronteras.