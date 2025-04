“Jamás hay que masticar una tableta de chocolate, hay que olerla, apreciarla, tocarla y dejar que se funda en la boca”

“Mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar”, esta es una frase de la oscarizada película “Forrest Gump”.

Aunque en el cine hay muchísimas historias relacionadas con el mundo del chocolate, y podríamos escribir mucho de ellas, vamos a centrarnos en la cata de chocolate, vía online, a la que me invitaron desde la empresa Kaitxo, ellos se dedican a elaborar chocolate artesano, “Bean to bar”, es decir, trabajan el chocolate de muy alta calidad.

Por ello, hoy voy a hablarles de chocolate, de la forma más pura, más cercana, probando pequeñísimas tabletas de chocolate, con mucho cacao que es lo que merece la pena, también lo es, el placer que produce, la magia que crea, el olor que envuelve, el ruido, que no ensordece, de la tableta.

El Dios Cacao

El chocolate es un alimento que, históricamente, nadie concreta el siglo en el que apareció, sí fue en siglos pasados, manjar de dioses que sirvió para curar, y, muy al principio, celebraban el cacao como bebida, se ha escrito que Cristóbal Colón, en uno de sus viajes, trajo cacao a los Reyes Católicos para que lo probaran pero no tuvo suerte ya que lo encontraban demasiado amargo, más tarde lo mezclaron con hierbas y se servía como bebida, en Sudamérica, celebraban el día del cacao como si fuese un dios.

Recientemente llegó a casa una caja, hermosa, cuidada, de color chocolate, marrón claro, oscuro, con un olor indefinido, en su interior un par de habas de cacao, pequeñas, rugosas, alargadas, una más que la otra, de color rojizo mezclado con marrón claro, y otra más de color más amarillento mezclado con granate, difícil de definir ambos, jamás las había tenido en mis manos, lo había visto en fotos y en documentales de esos que te hablan del mundo maravilloso, esa caja también contenía pequeños trozos de chocolate, todos diferentes, todos de color distinto, también el tamaño, todo muy diminuto, muy exquisito. Mágico e inspirador.

Kaitxo - (Foto: Bernales)



Una cata nueva vía Internet

He vivido catas de vinos, de aceite, de cava, de ron, de quesos, jamás a través de las redes y nunca de chocolate. De chocolate, y a través de Internet, ésta fue mi primera vez, por suerte, siguen habiéndolas.

Fue un reto, hay que probar y la experiencia, ¡para repetirla!

Kaitxo es una empresa familiar ubicada en la localidad de Balmaseda en Bizkaia, se encargan de trabajar el mejor chocolate del mundo, el llamado “Bean to bar”, se trata de elegir el mejor cacao para convertir su vaina en chocolate.

Es decir, escogen el mejor grano de cacao y se ocupan de todo el proceso del mismo, de la plantación de la que procede, seleccionan las habas de cacao de las mejores plantaciones, estas habas, una vez llegadas a su bodega, pasan por una selección manual, se separan la cáscara del grano en un molino especializado, lo moldean, lo estructuran, le dan forma, brillo, tienen en cuenta sus diferentes temperaturas y, al final, la tableta de chocolate está lista para su comercialización y así llegue a nuestra boca.

Rakel González Chocolate artesanal

Rakel González, la catadora más cualificada de España y creadora de Kaitxo, nos habla a través de la pantalla. En orden tenemos los pequeños trozos de chocolate, en total ocho de distintos sabores, se abre con la pieza más dulce y se acaba con la más amarga: “jamás hay que masticar una tableta de chocolate, hay que olerla, apreciarla, tocarla para saber cómo se rompe, escuchar su ruido, y al final, se funde en la boca”, dice Rakel y pregunta qué sensación te va produciendo, a medida que se va probando saboreas y aprendes: “trabajamos la producción de chocolate artesanal, eso nos hace estar muy atentos en el origen del grano de cacao para poder cubrir las diferencias entre el cacao que encontramos en diferentes países”, asegura Rakel.

Saboreamos “Café y copa” que tiene un 90% de cacao más Patxaran y café, “Tanzania”, “Uganda”, “Blanco” y así hasta ocho piezas, difícil de catalogar, son, sencillamente, deliciosas.

Probamos la tableta de pistacho caramelizada y que recibió en Florencia el oro mundial en la categoría de chocolates blancos, aromatizados de los Internacionales chocolates Awards. Es un chocolate de gran calidad, con poco, basta.

Durante más de hora y media, (pasó volando), hemos gozado con sabores dulces, a pasas, a algo amargo, a café, a vino mezclado con algo indescifrable, hemos apreciado sabores de nuestra infancia, sin poder concretar, a caramelo, a regaliz, y lo más importante, hemos aprendido a saber cuál es el buen chocolate, aquel, que con poco, ya es suficiente sin tener que acudir a esos otros que carecen de cacao y sí mucho azúcar, nada aconsejable, nunca.

Con Kaitxo y con Rakel, hemos aprendido cómo es el chocolate artesanal, “Bean to bar”, cómo se toma y lo divertido que puede ser llegar a vivir esta sensación tan personal, se trata de sabores, y los mismos, cada uno, es cada cual, como en todo.

Como es obvio, al tener la prioridad en la calidad, los precios, nunca son bajos, según nos explica Rakel: “hay que mantener un equilibrio para tener calidad y ser competitivo en el mercado”.