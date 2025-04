El humor en La Regenta

Una obra literaria monumental como La Regenta incluye aspectos muy diversos que, generalmente, son desmenuzados, aislados y analizados por los expertos. Pero aparte de los meramente filológicos o históricos, existen otros que no suelen ser objeto de estudio en sí mismos; y si lo son, lo hacen de pasada, como un aspecto menor que no puede competir con los “grandes temas” de los que se ocupan la crítica y el análisis literario.

Ana Cristina y Leopoldo Tolivar - (Foto de Santiago García López)



El humor – que puede encontrarse hasta en autores tan poco dados a él como Dostoyevski – es uno de esos elementos en parte ignorados, y a él se han referido de manera no exhaustiva, aunque sí precisa, amena y extraordinariamente didáctica (como, por otra parte corresponde a dos destacados profesores; catedrático de Derecho, él ; Doctora en Filología, ella) grandes conocedores de la obra de su antepasado.

Conferencia - (Foto de Santiago García López)

Comenzó la conferencia Leopoldo Tolivar Alas afirmando que poco se sabe de manera fehaciente del humor de Clarín al faltar eslabones, testimonios directos que indiquen algo sobre este particular. Sus reflexiones en torno a la sátira, la ironía y el humor afloran en la opinión que manifiesta sobre el “humorismo” (entendido como un “ismo”) que no es ciertamente positivo y que le sirve de pretexto para denunciar a los “falsos humoristas”, a los que equipara con los malos autores y periodistas mediocres. “El humor está desnaturalizado por los partidarios del estilo fácil”, llega a afirmar el autor asturiano. Y critica a José María de Pereda en su novela De tal palo tal astilla, por caer en esa suerte de debilidad estilística; así como a doña Emilia Pardo Bazán, de la que dice que muestra una total incapacidad para producir humor en su obra.

El profesor Tolivar citó varias veces a la hispanista Carole Fillière, experta en Clarín, y se refirió en concreto a la necesidad que tenía el autor de La Regenta de compensar lo serio con algo que creara una cierta ligereza que actuase como contrapunto. Clarín, como gran retratista de la sociedad, observa e introduce su mirada irónica en muchas escenas y personajes de la novela; como, por ejemplo, en la descripción que hace de Frigilis, amigo del Regente y sabio evolucionista, o de las reuniones de los Vegallana, representantes de una nobleza provinciana, algo apolillada y ciertamente risible.

En la segunda parte de la charla, Ana Cristina Tolivar hizo patente su gran conocimiento de la novela, así como de su vis cómica, dramatizando algunos de los pasajes en los que el humor de Clarín se hace más evidente. Comenzó citando al autor de Leviatán, Thomas Hobbes, cuando afirmaba que “Reímos cuando nos sentimos repentinamente superiores a otra persona o grupo social o incluso a nosotros mismos en algún momento del pasado” . “La risa - prosiguió – actúa, pues, como un instinto agresivo cuando observamos los errores, las deformidades, los vicios o los infortunios ajenos” No obstante también existe un humor “más neutro”, sin víctima aparente. En La Regenta existen dos víctimas: la propia Ana Ozores (víctima del argumento) y el marco donde se desarrolla la historia, Vetusta; que, como es sabido, se trata de un trasunto de la ciudad de Oviedo. Por ella aparecerá una galería de personajes, casi siempre tratados con una mirada irónica, a veces próxima al sarcasmo.

Otro momento de la conferencia - (Foto de Santiago García López)

Clarín evita toda tentación idealista. De nuevo citando a Carole Fillière: “Clarín reprime sus primeros entusiasmos, hiriendo al romántico que pudo ser”. La profesora Tolivar definió la novela como “una antología de la sátira” y escogió algunos pasajes que leyó haciendo gala de sus dotes interpretativas.

La sesión literaria tuvo lugar en la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano, situada en un exuberante Campo de San Francisco, lleno ya de primavera por estas fechas, dentro de los actos programados para conmemorar el 140 aniversario de la publicación de la obra. Sólo dos días después tendría lugar el estreno, en el Teatro Campoamor, de la ópera La Regenta, de la compositora María Luisa Manchado Torres y libreto de Amelia Valcárcel.