El dolor lumbar crónico puede provocar ansiedad, depresión e incluso problemas de sueño

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que alrededor del 80% de las personas experimentarán dolor lumbar en algún momento de su vida, y un porcentaje considerable desarrollará dolor crónico. Aunque las causas del dolor lumbar crónico son diversas, entre ellas se encuentran lesiones previas, enfermedades degenerativas de la columna vertebral, posturas inadecuadas y sedentarismo, este problema puede tener efectos devastadores en la salud física y emocional de quienes lo padecen.



Para el doctor Fernando Corbí, traumatólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, “el dolor lumbar crónico es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, afectando a millones de personas en todo el mundo. Este problema de salud, que se caracteriza por dolor persistente en la parte baja de la espalda que dura más de tres meses, tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes ya que la constante incomodidad y la limitación en las actividades cotidianas pueden provocar ansiedad, depresión e incluso problemas de sueño. Además, muchas personas con dolor lumbar crónico experimentan una disminución en su capacidad para trabajar o realizar actividades que disfrutan, lo que puede generar frustración y sentimientos de impotencia”.

Tratamiento y manejo del dolor lumbar crónico

Tal como explica el especialista, “el tratamiento del dolor lumbar crónico varía según la causa subyacente y la intensidad del dolor, pero generalmente incluye un enfoque multifacético que puede involucrar medicamentos, fisioterapia, cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas”.

El profesional recalca que “es necesario un plan de ejercicio adecuado, supervisado por un fisioterapeuta para fortalecer los músculos de la espalda, mejorar la postura y aumentar la flexibilidad. Además, técnicas como la terapia manual, el masaje terapéutico y la acupuntura pueden ser útiles para aliviar el dolor”.

Por otra parte, los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) y los relajantes musculares son algunos de los medicamentos más utilizados para controlar el dolor lumbar. “En casos más graves, -puntualiza el doctor Corbí-, los opioides y otros tratamientos farmacológicos pueden ser necesarios, aunque siempre bajo estricta supervisión médica. Incluso, en algunos casos, procedimientos como inyecciones de esteroides o bloqueos nerviosos pueden proporcionar alivio temporal del dolor, permitiendo a los pacientes participar en terapias físicas y mejorar su calidad de vida”.

El especialista quiere resaltar que “es importante recordar que la cirugía no siempre es la mejor opción, y debe considerarse solo después de agotar otras alternativas no quirúrgicas, como fisioterapia, medicamentos o terapias mínimamente invasivas. La consulta con un cirujano ortopédico o un neurocirujano es esencial para determinar si la cirugía es apropiada y qué tipo de procedimiento es el más adecuado para cada caso en particular”.

Prevención y concientización

Adoptar hábitos saludables, como mantener un peso adecuado, evitar el sedentarismo y practicar técnicas de manejo del estrés, puede ser clave en la prevención y el manejo del dolor lumbar crónico.

El doctor Corbí subraya que “con el enfoque adecuado en prevención, tratamiento y manejo, es posible mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. La prevención del dolor lumbar crónico debe estar centrada principalmente en la adopción de posturas adecuadas, la práctica regular de ejercicio físico y la evitación de esfuerzos excesivos o movimientos bruscos que puedan dañar la columna vertebral. Además, las campañas de concientización sobre la importancia de la salud postural y la ergonomía en el lugar de trabajo pueden contribuir a reducir la incidencia de este dolor”.