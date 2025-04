Microbiota y salud, una relación esencial que se refuerza desde los 35 años

A partir de los 35 años, el organismo atraviesa una serie de cambios fisiológicos que impactan tanto en el cuerpo como en el estado de ánimo. En este proceso, la microbiota se posiciona como un factor esencial para mantener el equilibrio biológico y mejorar la calidad de vida. Su influencia en funciones como la digestión, el sistema inmunitario o la producción de serotonina es ya ampliamente reconocida por la comunidad científica.

Empresas como Probiofarma, especializadas en soluciones nutracéuticas, apuestan por un enfoque de salud integral que combina ingredientes naturales con rigor científicamente validado, incluyendo probióticos, adaptógenos y fórmulas desarrolladas para acompañar a los pacientes en las distintas etapas de su bienestar. A continuación, un representante de la compañía responde a las siguientes preguntas para profundizar en esta visión de la salud preventiva basada en el cuidado de la microbiota.

¿Qué tipo de soluciones ofrece Probiofarma?

Nuestro enfoque es la nutrición inteligente, con productos basados en ciencia y formulaciones naturales. Por ejemplo, tenemos complementos con probióticos específicos para el equilibrio intestinal, infecciones de orina, disbiosis de la flora vaginal y estamos trabajando en dos próximos lanzamientos para tratar el estrés, ansiedad y estado de ánimo con una fórmula espectacular y otro complemento para tratar los síntomas digestivos y el sistema inmune de los más pequeños de la familia.

No se trata de soluciones mágicas, sino de sumar herramientas para acompañar un estilo de vida saludable.

¿Qué consejo le darías a alguien que tiene 35 o 40 años y quiere empezar a cuidarse más?

Que empiece por escucharse. El cuerpo suele avisar: digestiones pesadas, irritabilidad, falta de energía, etc. Todo eso tiene solución. Mi consejo sería incorporar hábitos sencillos como caminar, descansar bien, alimentarse de forma consciente y, si lo necesita, apoyarse en complementos de calidad que ayuden a su organismo a recuperar el equilibrio. Nunca es tarde para empezar a sentirse bien.

¿Y cómo ve el futuro de la salud preventiva?

Muy prometedor. Cada vez más personas entienden que la salud no es ausencia de enfermedad, sino sentirse bien por dentro y por fuera. En Probiofarma trabajamos con esa visión: productos eficaces, seguros y con respaldo científico que realmente aporten valor a las personas. Y eso, hoy más que nunca, es lo que la gente busca.

¿Qué papel juegan los adaptógenos en este enfoque de salud integral?

Los adaptógenos son sustancias naturales (plantas o extractos) que ayudan al organismo a adaptarse al estrés y a mantener el equilibrio interno, sin alterar funciones normales. Actúan de forma inteligente: si hay déficit, lo estimulan; si hay exceso, lo regulan. Son como reguladores del sistema nervioso, endocrino e inmunitario.

Reducen el cortisol y el impacto fisiológico del estrés crónico; mejoran el estado de ánimo y la calidad del sueño; favorecen la recuperación energética, sin efectos secundarios ni dependencia; mejoran la tolerancia al estrés digestivo, especialmente en ejes intestino-cerebro; y potencian el sistema inmunológico, clave en el equilibrio intestinal y la inflamación

En nuestro próximo lanzamiento (finales de mayo), pondremos a disposición de todo el que lo precise, la fórmula más innovadora para cubrir todas estas necesidades.

¿Qué beneficios ha observado Probiofarma con GudPro® en el ámbito digestivo?

Con base en la experiencia recogida tanto a nivel clínico, como reportado por pacientes, GudPro® ha mostrado beneficios muy claros en el ámbito digestivo, tanto en pacientes con molestias leves como en aquellos con sintomatología persistente.

Estos son algunos de los beneficios más observados:

Reducción de hinchazón y gases: gracias a la combinación de Glycyrrhiza glabra con cepas probióticas seleccionadas, se ha observado una mejora progresiva en la sensación de pesadez y distensión abdominal.

Mejora del tránsito intestinal: en pacientes con digestión lenta o tránsito irregular, GudPro® ha favorecido un patrón digestivo más equilibrado y regular.

Reequilibrio de la microbiota: las cepas probióticas incluidas actúan reforzando la flora intestinal, lo que repercute directamente en una mejor absorción de nutrientes y una menor inflamación.

Alivio en dispepsias funcionales y digestiones difíciles: los profesionales médicos con los que colaboramos han destacado su utilidad como apoyo en pacientes que no toleran bien comidas copiosas o grasas.

GudPro® no es un probiótico más, es una fórmula desarrollada con criterio clínico, pensada para abordar los trastornos digestivos desde una perspectiva integral, segura y natural. Es por eso que ya forma parte del día a día de muchísimas consultas en toda España.

Desde esta perspectiva, Probiofarma continúa desarrollando fórmulas que acompañan a las personas en cada etapa de su vida, priorizando el equilibrio interno como base de una vida más plena, activa y saludable. La prevención y la escucha del cuerpo se consolidan como pilares fundamentales para un futuro con mayor calidad de vida.