​Indignante absolución a un taurino de Albal

Tras ser amenazado en la red social Instagram (mediante mensaje privado), interpuse hace casi un año una denuncia que recayó en el juzgado de instrucción 3 de Catarroja solicitándose por mi parte desde el principio una prueba policial o pericial que puede hacer el juzgado, pero ni siquiera contestó. En el juicio se volvió a reiterar, y nada, suponiendo esto una vulneración al no hacer el juzgado su trabajo para la obtención de la prueba, pues incluso en una demanda civil por derecho al honor que presenté hace años la jueza designó un perito para averiguar la conversación y las personas fueron condenadas.

Es más, en la denuncia ya advertí de la posible ocultación de pruebas y la necesidad de hacer la prueba por anticipado, pero vamos, que ni poniendo en bandeja todo hacen su trabajo. El comentario era este:

"Ye tu mal parido, como te vea hoy por la plaza de toros de albal, te voy a partir la cara entendido a ti i Alós que vengan ale un saludo cara culo mal parido que tú madre cuando naciste no sabías si eras persona o cerdo".

El acusado era un taurino del pueblo de Albal que mantuvo una actitud desafiante a las puertas de la sala de vistas, además de que reconoció que el perfil del pantallazo era suyo, aunque decía que nadie había entrado a su cuenta y había hecho yo un fotomontaje.

Claro, presento una denuncia al juzgado con un fotomontaje y pido una prueba policial o pericial del fotomontaje. ¿Nos toman por idiotas?

El taurino ha sido absuelto en una sentencia absolutoria de las más rápidas del mundo, pues el lunes a primera hora yo ya tenía la sentencia de un juicio celebrado el miércoles a última hora y eso que las funcionarias me decían que no podían atenderme casi porque es el mismo juzgado que investiga las negligencias que se han cometido durante la DANA.

RECURSO ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

Lógicamente, el siguiente paso va a ser perder todavía más tiempo pidiendo la justicia gratuita al ser obligatorio abogado y procurador para la presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia provincial de Valencia y aunque trabajo me corresponde la justicia gratuita al no alcanzar los ingresos que me lo impedirían.

Tengo que perder tiempo de trabajo para poder ir a solicitarlo o intentaré poder hacerlo por fax, pero no lo voy a dejar pasar.

Igual que la jueza pidió que se averiguara quién estaba detrás de la cuenta, lo hubiera tenido fácil con pedir que se comprobará ese mensaje por un perito o la policía y más cuando yo ya avisé y lo pedí por anticipado.

En el juicio, el denunciado fue con un abogado de pago y como para delitos leves no te dan de oficio (salvo casos muy concretos), yo fui solo y tampoco estaba allí el ministerio fiscal al no ser obligatorio para delitos leves, por lo que la igualdad de condiciones brilló por su ausencia.

Las costas fueron declaradas de oficio por lo que aunque el taurino haya sido absuelto ha tenido que contratar a un abogado y seguramente tendrá que pedirle que se oponga al recurso de apelación que presentaré cuando me designen abogado de oficio y, por lo tanto, supondrá más coste por lo que tampoco ha salido gratis amenazar por redes.

La sentencia es surrealista porque dice que para comprobar los hechos era necesaria la misma prueba pericial que ella no encargó durante casi un año de instrucción.

El acusado se contradijo en diferentes ocasiones durante el juicio e incluso llegó a reconocer que en algunos momentos se pierden los papeles, al igual que reconoció que ese era su perfil, que es cierto su participación taurina y que había tenido discrepancias conmigo a las puertas de la sala de vistas o en grupos de Facebook.

Por cierto, el juzgado ni siquiera me indicó que el juicio se había trasladado a otra sala y menos mal que indagué yo durante momentos antes del juicio.

Sinceramente, esto no hay por donde cogerlo y presentaré el recurso ante la Audiencia, pero si es necesario también seguiré en las siguientes instancias que son el tribunal Supremo y el tribunal constitucional, pues en este último hay posibilidades al haberse vulnerado en el juicio mi derecho a la tutela judicial efectiva.

VIOLENCIA TAURINA

Las personas que defendemos a los animales solemos sufrir coacciones o amenazas por parte de taurinos y no me extraña que mucha gente ni siquiera las denuncie porque no confía en la justicia.

664.777 han sido las firmas validadas en la campaña "no es mi cultura" para la desprotección de la tauromaquia, a pesar de que mucha gente no se ha enterado de ello, pero las encuestas oficiales dejan muy claro el rechazo a este anacrónico evento destinado a la ruina.

Precisamente en Albal, donde reside el acusado, en lugar de dedicar esfuerzos a reflotar el pueblo tan afectado por la DANA, el gobierno que encabeza Jose Miguel Ferrís (PP) con Vox y Avant Albal han preferido celebrar el sádico toro embolado.

El acusado no paraba de hacer ruido en el juicio y tuvo que ser apercibido por la jueza, además de que realizó todo tipo de difamaciones contra mí sin aportar ni una sola prueba de tantas mentiras que allí dijo gozando de impunidad, a pesar de ser cosas que nada tenían que ver con los hechos enjuiciados.

Me he quedado corto con las irregularidades de este procedimiento, pero es que tampoco merece la pena porque lo principal es que se va a presentar este recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Las personas violentas con los animales también suelen serlo con las personas, pero principalmente por culpa de la cobardía política los violentos campan a sus anchas y cuando te amenazan claramente para que no vayas a un sitio porque te van a partir la cara el juzgado no actúa para garantizar los mínimos derechos ciudadanos que tenemos.

Este juicio ha sido un completo despropósito por no aplicarse la prueba de los hechos durante la larga instrucción, absolver a una persona con un discurso contradictorio e incoherente, por la indefensión de no tener abogado ni estar fiscalía o, entre muchas otras cosas es muy raro que una sentencia se dicte tan rápidamente.

Por ello, que no os quepa duda de que voy a presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia y escribiré otro artículo cuando mi defensa así lo haga.

Igualmente, pese a los violentos y cobardes que amenazan por redes sociales y no tienen valor después de reconocerlo en un juzgado, no voy a dejar de luchar contra la tauromaquia y por todos los animales mediante el coherente veganismo.