HSN Sailing Team empieza con buen pie en el Europeo Corinthians de J70

Ayer jueves empezaban las regatas oficiales del Campeonato de Europa de J70 de la categoría Corinthians en las aguas de Cascais, Portugal. Tras una primera jornada del día anterior, en la que solo se disputó una regata de entrenamiento con tres salidas, el campeonato daba ayer el pistoletazo de salida con tres espectaculares mangas. Las condiciones de navegación fueron muy duras con vientos que oscilaron entre los 17 y los 24 nudos con una dirección muy estable del 155º.

Tras tres regatas disputadas, y sin que entre en juego aun el descarte del peor resultado, el podio provisional de este Campeonato de Europa es, en primera posición el brasileño ToNessa, a un punto va el barco del onubense Riccardo Terrades HSN Sailing Team y empatados con 18 puntos los también españoles del Bodega Can Marlés.

En la primera manga se adelantaba desde la primera boya el brasileño ToNessa de Renato Cunha Faria, seguido del americano Jennifer de Chris Kostanecki y tercero era el también americano Good to Go de Douglas Rastello. El primer español era Bodegas Can Marlés, de Alejandro Pérez, que tras una muy buena regata terminaba en cuarta plaza, seguido del otro español HSN Sailing Team, con Javier Padrón a la caña, Luis Bugallo a la táctica, Ricardo Terrades al timming y Adolfo López en la proa.

En la segunda manga se imponía con autoridad el gallego Abril Rojo de Jorge Pérez Canal, seguido por el portugués Navis Portugal de Diogo Pereira, y muy cerca alcanzaba la tercera plaza el HSN Sailing Team. Y era cuatro ahora el brasileño ganador de la primer manga. Mientras que Bodega Can Marlés terminaba en séptima posición cerca del top five.

En la tercera manga, se daba un role a izquierdas y colocaba delante de la flota a los barcos que optaron salir por el lado de sotavento. De nuevo el portugués Navis Portugal con Diogo Pereira a la caña estaba en los puestas de cabeza y lograba, esta vez, montar primero en barlovento y conseguir mucha ventaja al resto de contrincantes. Los españoles tuvieron que pelear duro y remontar poco a poco en cada oportunidad que tenían. Finalmente, Bodega Can Marlés, repetía en séptima plaza y los canarios del HSN Sailing Team, tras una rotura de la mordaza de la driza de spi terminaban en 10ª posición tras una excelente recuperación.

Tras HSN Sailing Team, segunda, y Bodegas Can MArlés, terceros, el resto de la clasificación española continúa con HangTen-Hnos. Bergaen la séptima posición es para, 17º es Abril Rojo, 22º su hermano el Abril Verde, 27º los jóvenes gallegos del Bodegas Villanueva, 36º el Let it Be de Marcelo Baltzer, 47º es el Pazo de Cea, y cierra la clasificación española Correa Kessler en 49ª posición de 54 equipos participantes.

Debido a los fuertes condiciones de viento, con rachas que alcanzaron los 30 nudos de intensidad, y con olas que rozaron los 5 metros el comité de regatas decidió cancelar hoy las pruebas programadas y el campeonato continuará hasta el próximo domingo, pudiéndose disputar aún 6 mangas más.